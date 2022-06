ATP: Dominic Thiem - Intensives Training, Einstieg in Bastad

Dominic Thiem hat seinen intensiven Trainingsblock begonnen und möchte in Bastad wieder voll in den Tenniszirkus einsteigen. Danach snd Auftritte in Gstaad und bei den Generali Open in Kitzbühel geplant.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.06.2022, 20:54 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem hat einen Trainingsblock eingeschoben

Gesagt, getan. Dominic Thiem hat viel aus seinem Aus bei den French Open mitgenommen, ist dieser Tage in Traiskirchen dabei, sich wieder in jene spielerische Form zu bringen, die ihn bis auf Position drei der ATP-Weltrangliste gebracht hat. Körperlich hat der 28-Jährige bei all seinen Auftritten ohnehin keine Defizite gezeigt, nur die Siege und das damit verbundene Selbstvertrauen haben gefehlt.

Der nächste Angriff soll nun beim schwedischen Traditionsturnier ab dem 11. Juli erfolgen. Eine Woche später wird Dominic Thiem in Gstaad antreten, danach geht es zu den Generali Open nach Kitzbühel. Übrigens jene drei Turniere, die Casper Ruud im vergangenen Jahr allesamt gewonnen hat. Der Norweger will zumindest in Kitzbühel seinen Titel verteidigen. Dort hat Thiem ja 2019 den ersten von zwei Heimsiegen hingelegt, wenige Monate später folgte der Triumph in der Wiener Stadthalle.

Auch mit Gstaad verbindet Thiem gute Erinnerungen: 2015 holte er dort sein drittes Karriere-Championat, eine Woche davor hatte er in Umag gewonnen. Damals hat die Umstellung von der Meereshöhe auf die alpine Lage gut funktioniert, sieben Jahre später geht es wieder von Bastad auf Meereshöhe nach Gstaad, das auf 1.050 Meter über dem Meeresspiegel liegt.

Thiem möchte im Sommer zurück in die Erfolgsspur

Seinen in Paris angekündigten Start beim ATP-Challenger-Turnier in Perugia hat Dominic Thiem mittlerweile übrigens abgesagt. In Roland Garros war Thiem zum Auftakt dem Bolivianer Hugo Dellien in drei Sätzen unterlegen, beim davor letzten Auftritt am Bois de Boulogne 2021 war bei Pablo Andujar Endstation.

Nach seinem Wiedereinstieg in den Profizirkus in Marbella hatte Dominic Thiem eine stets ansteigende Formkurve gezeigt, einige enge Partien wie jene gegen Fabio Fognini beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom aber verloren. Nach dem Trainingsblock will der Niederösterreicher nun im Sommer wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.