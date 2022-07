ATP: Dominic Thiem - von Andrey Rublev gestählt nach Salzburg

Dominic Thiem wird kommende Woche beim ATP-Challenger-Turnier in Salzburg aufschlagen. Den letzten Schliff für die anstehenden Aufgaben hat sich der US-Open-Champion von 2020 bei Kumpel Andrey Rublev geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.07.2022, 15:44 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem vor ein paar Wochen bei den French Open 2022

Dominic Thiem hat über die Jahre viele gute Bekanntschaften auf der ATP-Tour gemacht, es gibt im Grunde keinen Spieler, mit dem der 28-Jährige kein gedeihliches Auskommen hätte. Und mit ein paar Kollegen, wie etwa Diego Schwartzman oder Alexander Zverev, verbindet Thiem ein freundschaftliches Band. Andrey Rublev fällt auch in diese Kategorie. Also war es irgendwie naheliegend, dass Thiem die von ihm selbstgewählte und dem Russen auferzwungene Pause nutzt, um sich mit Rublev zum gemeinsamen Üben zu verabreden.

Dass die Sache schweißtreibend ausgefallen ist, liegt nahe. Kaum ein Spieler feuert die Bälle so unbarmherzig in Richtung seines Gegners wie Rublev, Dominic Thiem in Normalform kann da natürlich dagegen halten. Wie gut das funktioniert hat, wird man kommende Woche in Anif bei den Salzburg Open sehen. Im Fall von Thiem, Rublev hat keine Ambitionen, im 32er-Feld des mit knapp 135.000.- Euro dotierten Events aufzuschlagen.

Thiem danach in Bastad, Gstaad, Kitzbühel

Sehr wohl aber Dennis Novak, der als einziger Österreicher in Wimbledon im Einzel vertreten war. Novak, mithin der größte Kumpel von Thiem auf der Tour, hatte am Freitag in London nur noch vier Punkte zu bestreiten, dann war das Aus gegen Jason Kubler besiegelt. Danach sollte es nach Hause gehen, Anfahrt nach Salzburg am Sonntag, Spielstart hoffentlich am Dienstag. Der Konjunktiv ist angebracht - in London herrscht wie an vielen anderen Flughäfen gerade eine gewisse Unsicherheit, was die Reiseplanung anbelangt.

Die Reisepläne von Dominic Thiem sind ziemlich klar: Nach Salzburg geht es weiter nach Bastad, dann wohl nach Gstaad und schließlich nach Kitzbühel zu den Generali Open. Vier Wochen Wettkampftennis in Folge - da werden sich die intensiven Trainingstage mit Andrey Rublev hoffentlich positiv bemerkbar machen.