ATP: Doping! - Teymuraz Gabashvili für 20 Monate gesperrt

Der Russe Teymuraz Gabashvili wurde nach einem nicht bestandenen Doping-Test von der ITF für ein Jahr und acht Monate von allen internationalen Wettbewerben gesperrt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.11.2021, 11:48 Uhr

© Getty Teymuraz Gabashvili wurde im Juni beim ATP-Challenger in Almaty positiv auf das Mittel Furosemid getestet

Furosemid, im deutschsprachigen Raum zum Beispiel als das Medikament Lasix bekannt, wird gemeinhin vom Volksmund als „Entwässerungsmittel“ bezeichnet. Das Pharmazeutikum steht wohl nicht nur wegen seiner primären Wirkung auf der Liste der von der WADA (World Anti-Doping Agency) verbotenen Substanzen, sondern auch aufgrund der ebenfalls vorhandenen blutdrucksenkenden Eigenschaften der Arznei.

Besprochenes Präparat hatte sich der Russe Teymuraz Gabashvili jedenfalls vor oder während des ATP-Challenger-Turniers in Almaty (Kasachstan), das vom 14. bis 20. Juni dieses Jahres stattfand, gegönnt. Während der Veranstaltung, bei der der gebürtige Georgier übrigens im Achtelfinale ausschied, wurden obligatorische Urinproben der Spieler vor Ort eingesammelt.

Bis 17. Juli 2023 offiziell suspendiert

Die Probe Gabashvilis schlug positiv an, wodurch der Wahl-Moskauer im Juli angeklagt und nun im November verurteilt wurde. Der offizielle Schuldspruch der ITF liest sich in Auszügen wie folgt: „Herr Gabashvili gab den Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen zu und stimmte einer Suspendierung von 20 Monaten zu. Diese beginnt mit dem Tag der Entscheidung, also dem 18. Novmeber 2021.“

Dem Urteil zufolge dürfte die ehemalige Nummer 47 des ATP-Rankings erst wieder ab dem 17. Juli 2023 in die Tour einsteigen. Gabashvili wäre dann bereits 38 Jahre alt und ist derzeit auf Platz 269 der Herren-Weltrangliste notiert. Eine Rückkehr des Rechtshänders auf die internationalen Courts dieser Welt ist damit wohl mehr als fraglich.