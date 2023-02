ATP Dubai: Andrey Rublev nach Sieg über Filip Krajinovic in Runde zwei

Mit Andrey Rublev ist die Nummer zwei des ATP-500-Events von Dubai erfolgreich ins Turnier gestartet. Der Russe besiegte Filip Krajinovic trotz Fehlstart in zwei Sätzen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.02.2023, 17:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Andrey Rublev steht in Dubai in Runde zwei

Andrey Rublev kann und wird mit seinem Saisonstart in die Spielzeit nicht zufrieden sein. Abgesehen vom Einzug ins Viertelfinale beim ersten Major-Event des Jahres hielt diese bisweilen größtenteils Rückschläge parat für den Weltranglistensechsten. Umso erfreulicher ist es für Rublev, dass sich der Russe trotz veritablem Fehlstart im Auftaktmatch beim ATP-500-Event von Dubai gegen den Serben Filip Krajinovic durchsetzen konnte.

Rublev kassierte ein frühes Break zum Start ins Match, sah sich zügig mit einem 1:4-Rückstand konfrontiert und hatte sogar etwas Glück, dass Krajinovic beim Stand von 15:30 nicht gleich den Sack in Abschnitt eins zumachte. So gab es für den Russen doch einen Weg zurück, den dieser dankend annahm. Rublev egalisierte das Break und schlug in der Verlängerung von Satz eins selbst eiskalt zu: Mit 7:5 sicherte sich der Favorit den Auftaktsatz.

Damit sollte die ganz große Gegenwehr von Krajinovic dann auch gebrochen sein. Der Serbe fand nicht mehr zu anfänglicher Stärke und musste zunehmend dem druckvollen Spiel des Russen Tribut zollen. Am Ende siegte Rublev mit 7:5 und 6:2. In der Runde der letzten 16 geht es für die Nummer zwei des Turniers gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina, der am frühen Nachmittag Malek Jaziri doch einigermaßen unsanft in den Ruhestand geleitete. Topgesetzt in Dubai ist Novak Djokovic.

Hier das Draw von Dubai!