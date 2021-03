ATP Dubai: Andrey Rublev prolongiert Siegesserie, Lloyd Harris schlägt Kei Nishikori

Andrey Rublev hat seinen Erfolgslauf bei ATP-500-Turnieren im Viertelfinale des Turniers von Dubai dank eines Zweisatzsieges über Marton Fucsovics fortgesetzt. Zudem löste auch Lloyd Harris sein Ticket für das Halbfinale.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.03.2021, 20:25 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev schlug Marton Fucsovics in zwei Sätzen

Hamburg, St. Petersburg, Wien und Rotterdam - bei all diesen ATP-500-Turnieren setzte sich Andrey Rublev zuletzt die Krone auf. Und auch in Dubai scheint bislang kein Weg am Russen vorbeizuführen. Nach drei Zweisatzerfolgen en suite steht der Weltranglistenachte auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten bereits in der Vorschlussrunde.

Gegen Marton Fucsovics musste der 23-Jährige zumindest im ersten Satz kämpfen, dieser ging nach einem Break im zwölften Game schlussendlich aber doch noch an den Russen. Im zweiten Durchgang hatte Rublev dann schon deutlich leichteres Spiel und fuhr durch den 7:5 und 6:2-Sieg seinen 23. Erfolg in Serie auf ATP-500-Ebene ein. Im Halbfinale trifft der Russe nun auf Landsmann Aslan Karatsev, der sich in der zweiten Partie des Tages gegen Jannik Sinner behauptet hatte.

Das zweite Semifinale bestreiten Denis Shapovalov und Lloyd Harris. Der Kanadier hatte sich im ersten Viertelfinalmatch gegen Jeremy Chardy durchgesetzt, der Thiem-Bezwinger aus Südafrika zog einige Stunden später mit einem 6:1, 3:6 und 6:3-Erfolg über Kei Nishikori nach.

