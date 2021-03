ATP Dubai: Andrey Rublev setzt Siegesserie fort, Sinner und Nishikori weiter

Andrey Rublev hat seine beeindruckende Siegesserie auf ATP-500-Niveau fortgesetzt, der Russe besiegte in Dubai Emil Russuvuori in zwei Sätzen. Auch Jannik Sinner und Kei Nishikori sind stark ins Turnier gestartet.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 16.03.2021, 19:42 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

Kei Nishikori startete mit einer Überraschung ins ATP-500-Event von Dubai

Andrey Rublev ist bei ATP-500-Turnieren das Maß aller Dinge. Was im Spätsommer des Vorjahres am Hamburger Rothenbaum seinen Ursprung nahm, hält bislang bis Mitte März an. Seither hat der junge Russe nämlich bei Events dieser Kategorie kein Einzelspiel verloren, gewann nach der Trophäe in der Hansenstadt vier weitere Titel - zuletzt im niederländischen Rotterdam.

Auch beim nächsten ATP-500-Event ist Rublev erfolgreich gestartet. Der Weltranglistenachte zeigte sich gegen den Finnen Emil Ruusuvuori in den wichtigen Momenten hellwach und löste mit 6:4 und 6:4 das Achtelfinalticket. In diesem trifft der 23-Jährige nun auf Taylor Fritz, der US-Amerikaner besiegte den Überraschungsmann von Doha, Nikoloz Basilashvili in drei Sätzen.

Goffin und Carreno Busta scheiden aus

Ebenfalls über drei Sätze gehen musste Jannik Sinner. Der junge Südtiroler bekam es in Runde zwei mit dem kasachischen Exzentriker Alexander Bublik zu tun. Nach klar verlorenem Auftaktsatz spielte sich Sinner, der zuletzt über eine "ungewöhnliche" Verletzung geklagt hatte, via Tiebreak in einen Entscheidungsdurchgang. In diesem bewies der 19-Jährige Routine und sicherte sich mit 6:4 ein Duell mit Roberto Bautista Agut, welcher gegen Matthew Ebden nur fünf Games spielen musste.

Bereits in der zweiten Runde sind aber zwei Spieler, die durchaus zum erweiterten Favoritenkreis zu zählen waren, gescheitert. Pablo Carreno Busta und David Goffin nämlich. Der Belgier zog in zwei umkämpften Sätzen gegen den Japaner Kei Nishikori den Kürzeren, Carreno Busta scheitert am im Kalenderjahr 2021 so stark agierenden Ungarn Marton Fucsovics in Durchgang drei.

Thiem raus

Für die größte Überraschung des Tages sorgte indes Lloyd Harris, der Weltranglisten-81. besiegte die Nummer eins des Turniers, Dominic Thiem, einigermaßen klar in zwei Sätzen und feierte den größten Sieg seiner Karriere. Für den Südafrikaner geht es nun gegen Filip Krajinovic, welcher sich gegen Alejandro Davidovich Fokina durchsetzen konnte.

Hier geht´s zum Draw von Dubai!