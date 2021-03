ATP Dubai: Andrey Rublev siegt weiter, Kei Nishikori im Viertelfinale

Andrey Rublev bleibt auch in Dubai weiterhin auf ATP-500-Niveau unantastbar. Der Russe löste nach einem Sieg gegen Taylor Fritz das Viertelfinalticker, auch Kei Nishikori und Marton Fucsovics stehen in der Runde der letzten Acht.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 17.03.2021, 19:14 Uhr

Andrey Rublev setzt seine beeindruckende Siegesserie auf ATP-500-Niveau unermüdlich fort. Der Russe steht auch beim Event in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Dubai, im Viertelfinale, setzte sich am Mittwochabend europäischer Zeit ungefährdet mit 6:3 und 6:1 gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz durch. In der Runde er letzten Acht geht es für den 23-Jährigen nun gegen Marton Fucsovics, welcher seine aktuelle Topform bestätigte.

Der Mann aus Ungarn war am Mittwoch nämlich die Nummer acht des ATP-500-Events von Doha, den Serben Dusan Lajovic, in drei umkämpften Sätzen aus dem Turnier. Zuletzt hatte der Weltranglisten-44. in Rotterdam bei einem Turnier derselben Kategorie das Finale gereicht. Und war, wie soll es dieser Tage anders sein, dort an Andrey Rublev gescheitert.

Nishikori mit bärenstarker Aufschlagleistung

Ebenfalls eine steigende Formkurve hat der Japaner Kei Nishikori vorzuweisen: Der ehemalige Top-10-Spieler hatte im Vorjahr mit einer Verletzung zu kämpfen gehabt und war danach auf der Suche nach einer Form, scheint diese nun aber gefunden zu haben. Gegen Aljaz Bedene präsentierte sich Nishikori im Dubai-Achtelfinale vor allem bei eigenem Aufschlag nahezu unantastbar, gab in Durchgang eins gar nur zwei Punkte ab und löste so das Ticket für das Viertelfinale.

In diesem wartet der Japaner nun auf den Sieger des Achtelfinalduells zwischen Thiem-Bezwinger Lloyd Harris und dem Serben Filip Krajinovic. Bereits am frühen Mittwochnachmittag haben sich Denis Shapovalov, Jeremy Chardy, Aslan Karatsev und Jannik Sinner ihr Viertelfinalticket gesichert. Letzterer musste dafür Überstunden einlegen - behielt in einem Thriller von einem Tennismatch gegen Roberto Bautista Agut aber dennoch die Oberhand.

Hier geht´s zum Draw von Dubai!