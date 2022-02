ATP Dubai: Andy Murray erhält Wildcard

Andy Murray wird dank einer Wildcard beim ATP-500-Turnier in Dubai an den Start gehen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 11.02.2022, 08:23 Uhr

© Getty Images Andy Murray wird in Dubai an den Start gehen

Hochkarätiger Zuwachs beim ATP-500-Turnier in Dubai: Andy Murray wird dank einer Wildcard beim Hartplatzevent in den Vereinigten Arabischen Emiraten an den Start gehen. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag auf ihrer Website bekannt.

"Wir freuen uns, Andy Murray erneut in Dubai begrüßen zu dürfen. Trotz der Einschränkungen, die ihm eine Reihe von Verletzungen auferlegt haben, besteht kein Zweifel daran, dass sein bemerkenswerter Kampfgeist so stark ist wie eh und je und dass er immer noch die Besten des Sports herausfordern kann. Natürlich kann niemand seine Erfolgschancen abschreiben, und es wird sehr interessant sein, ihn hier gegen ein so starkes Feld antreten zu sehen", sagte Turnierdirektor Salah Tahlak.

Murray wird in Dubai erstmals seit seinem Turniersieg im Jahr 2017 aufschlagen. Konkurrenz bekommt er dabei unter anderem von Novak Djokovic, Andrey Rublev, Felix Auger-Aliassime und Jannik Sinner. Auch Titelverteidiger Aslan Karatsev hat seine Teilnahme angekündigt.Der Startschuss für das ATP-500-Turnier in Dubai fällt am 21. Februar.