ATP Dubai: Cilic überrascht gegen de Minaur, Fils schon draußen

Marin Cilic hat beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai mit einem Erfolg über den an Position zwei gesetzten Alex de Minaur für eine Überraschung gesorgt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2025, 14:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Marin Cilic kommt immer besser in Form

Überraschungserfolg für Marin Cilic in der ersten Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai: Der US-Open-Champion von 2014 besiegte den an Position zwei gesetzten Alex de Minaur mit 6:2, 3:6 und 6:3. Cilic hatte schon vergangene Woche in Doha gegen Carlos Alcaraz gut ausgesehen, musste sich dem Spanier dann aber doch geschlagen geben.

Der kroatische Routinier, der mit seinem Protected Ranking an den Start gegangen war, bekommt es in Runde zwei mit Alexei Popyrin zu tun. Der Australier konnte gestern seinen ersten Matchsieg überhaupt in der Saison 2025 feiern - Popyrin gewann gegen Hady Habib mit 6:2 und 6:4.

Weiterhin nicht gut läuft es für Arthur Fils, der an Position acht gesetzt in das Turnier in Dubai gegangen war. Fils musste sich dem Portugiesen Nuno Borges erstaunlich glatt mit 2:6 und 1:6 geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai