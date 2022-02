ATP Dubai: Denis Shapovalov komplettiert Halbfinale

Denis Shapovalov ist als letzter Spieler in das Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai eingezogen. Der Kanadier besiegte Ricardas Berankis in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.02.2022, 20:32 Uhr

© Getty Images Denis Shapovalov spielt nun gegen Djokovic-Bezwinger Vesely

Wer wird der Nachfolger von Aslan Karatsev als Turniersieger in Dubai? Nach dem überraschenden Aus von Novak Djokovic gegen Jiri Vesely am Donnerstag ist klar: es wird auch in diesem Jahr einen Champion geben, mit dem nicht unbedingt zu rechnen war. Als letzter Anwärter auf den Titel hat sich Denis Shapovalov schadlos gehalten. Der Kanadier besiegte Ricardas Berankis mit 7:6 (4) und 6:3.

Damit kommt es in der Vorschlussrunde zum Vergleich der beiden Linkshänder Shapovalov und Vesely. Es wird das erste Duell der beiden auf der ATP-Tour werden.

Hurkacz schlägt Sinner

Mit der zweiten Halbfinal-Partie war schon eher zu rechnen: Der nimmermüde Andrey Rublev, die Nummer zwei in Dubai, spielt da gegen Hubert Hurkacz, der sich gegen Jannik Sinner sicher in zwei Sätzen behaupten konnte. Rublev musste gegen Mackenzie McDonald über drei Sätze gehen.

Im Doppel hat Tim Pütz mit Partner Michael Venus den Einzug ins Halbfinale geschafft. Pütz/Venus spielen gegen Edouard Roger-Vasselin und Austin Krajicek.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai