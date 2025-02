ATP Doha: Djokovic beschert Verdasco (mindestens) ein weiteres Match

Novak Djokovic und Fernando Verdasco sind beim ATP-Tour-500-Turnier in Doha souverän gestartet. Das heißt: Der Beginn des Ruhestandes des Spaniers verzögert sich noch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.02.2025, 18:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Noch kann Fernando Verdasco seine professionellen Tennisschläger nicht ganz wegpacken. Denn nach dem 6:1 und 6.1 an der Seite von Novak Djokovic gegen Karen Khachanov und Alexander Bublik steht noch mindestens ein weiterer Auftritt beim ATP-Tour-500-Event in Doha an. Im Viertelfinale bekommen es Djokovic und Verdasco nun mit den regierenden Wimbledon- und Australian-Open-Champions zu tun: Es geht nämlich gegen Harri Heliovaara und Henry Patten. Das finnisch-britische Duo ist in Doha an Position zwei gesetzt.

Im Einzel geht es für Novak Djokovic ja gegen Matteo Berrettini los. Verdasco tritt nur noch im Doppel an und wird seine Karriere nach dem Event in Doha beenden.

Für Grigor Dimitrov ist eben dieses schon vorbei. Der Bulgare, der in jüngerer Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, musste sich Jiri Lehecka mit 4:6 und 4:6 geschlagen geben. Turnierfavorit Carlos Alcaraz spielt zur Stunde gegen Marin Cilic.

Hier das Einzel-Tableau in Doha