ATP Dubai: Gael Monfils siegt und siegt und siegt …

Gael Monfils hat auch zum Auftakt des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai nichts anbrennen lassen: Der Franzose, der zuletzt die Events in Montpellier und Rotterdam für sich entschieden hatte, gewann gegen den Ungarn Marton Fucsovics in zwei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.02.2020, 19:40 Uhr

© Getty Images Zehn Siege in Folge: Gael Monfils darf weiter jubeln

Eines darf man dem Tennispaar Gael Monfils und Elina Svitolina im Moment nicht unterstellen: Dass nämlich die Erfolge des einen, Monfils, auf die Gewinnchancen der anderen, Svitolina, positiv abfärben. Während der Franzose seine Serie an Siegen mit dem 6:4 und 7:5 gegen Marton Fucsovics in der ersten Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai aufrecht erhielt, ging Svitolina, wie schon in der Vorwoche in Dubai, beinahe zeitgleich mit ihrem Freund unter. Diesmal in Doha, wo es ein 3:6 und 3:6 gegen Amanda Anisimova setzte.

Monfils schrieb damit dagegen bereits zum zehnten Mal in Folge als Matchsieger an: Vier Partien hat der 32-Jährige in Montpellier für sich entschieden, fünf in der darauffolgenden Woche in Rotterdam, damit bis zum Sonntag als einziger Spieler zwei ATP-Turniere im Jahr 2020 gewonnen. Bis zum Triumph von Cristian Garin in Rio de Janeiro. Lediglich zwei mal hat Gael Monfils in der laufenden Kampagne einen Tennisplatz als Verlierer verlassen: Bei den Australian Open gegen Dominic Thiem. Und beim ATP Cup gegen Novak Djokovic.

Monfils könnte im Halbfinale auf Djokovic treffen

Und das ist die schlechte Nachricht von Dubai in Richtung Monfils: Der Serbe ist an Position eins gesetzt, würde im Halbfinale auf einen seiner Lieblingsgegner warten. Denn von bisher 16 Partien gegen Gael Monfils hat Djokovic ebenso viele gewonnen. Dass Monfils zumindest bis ins Viertelfinale beim traditionellen Wüsten-Event vorstossen wird, davon ist jedenfalls auszugehen: In der zweiten Runde geht es entweder gegen den japanischen Qualifikanten Yasutaka Uchiyama oder Yen-Hsun Lu aus Taiwan.

In der insgesamt erst zweiten Begegnung mit Fucsovics war Monfils nach gewonnenem ersten Satz auch im zweiten Akt näher an einem Break dran, der Ungar wusste sich aber in engen Situationen zu wehren. Und half gerade im achten Spiel von Durchgang zwei mit einem Doppelfehler und zwei vergebenen Vorhandvolleys dann doch aktiv dabei mit, dass das Game zum 4:4-Ausgleich mehr als zwölf Minuten in Anspruch nahm. Nach knapp zwei Stunden Spielzeit segelte eine Rückhand von Fucsovics aber ins Aus. Und Gael Monfils´ Siegesserie steht nun bei zehn Matches.

