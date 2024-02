ATP Dubai: Jakub Mensik gleich mit dem nächsten Instant Classic

Doha-Finalist Jakub Mensik hat beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai gleich wieder eine grandiose Vorstellung abgeliefert. Der tschechische Teenager besiegte nach Abwehr eines Matchballs Borna Coric mit 4:6, 6:3 und 7:6 (7).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.02.2024, 19:03 Uhr

© Getty Images Jakub Mensik hat in Dubai gleich wieder abgeliefert

Nein, richtig frisch hat Jakub Mensik zu Beginn des Tiebreaks im dritten Satz gegen Borna Coric nicht gewirkt. Zum einen, weil der 18-jährige Tscheche sich vergangene Woche in Doha ja mit vier harten Matches bis ins Finale gespielt hatte (das er dann gegen Karen Khachanov verlor). Zum anderen aber, weil er beim Stand von 5:4 schon auf das Match serviert hatte, dabei eine Chance zum Aufstieg in die zweite Runde des 500ers in Dubai vergeben hatte.

Aber die Kurzentscheidung ging gut los, Mensik führte schnell mit 4:0. Was sollte da noch schiefgehen? Einiges, wie sich herausstellte. Denn plötzlich führte Coric mit 6:5, hatte bei eigenem Service einen Matchball. Aber Jakub Mensik blieb aggressiv - und nutzte schließlich Matchball Nummer drei zum 4:6, 6:3 und 7:6 (7). In Runde zwei spielt Mensik, der in Dubai erst das vierte Turnier auf der ATP-Tour bestreitet, gegen Alejandro Davidovich Fokina. Den Spanier hatte er in Doha in Runde eins besiegt.

Medvedev könnte auf Mensik treffen

Sollte Mensik diese Hürde erneut nehmen, dann könnte die größtmögliche Hürde in Dubai warten: Titelverteidiger Daniil Medvedev nämlich. Der Russe setzte sich zum Auftakt gegen Alexander Shevchenko mit 6:3 und 7:5 durch, lag in Durchgang zwei allerdings schon mit 3:5 zurück. Medvedev hat sich nach dem verlorenen Finale bei den Australian Open eine längere Auszeit genommen, in der laufenden Woche möchte er erstmals an einem Ort einen Titel zweimal gewinnen.

Karen Khachanov hatte am Dienstag mit Lucky Loser Luca van Assche keine Probleme, gewann mit 6:2 und 6:3. Khachanov trfft im Achtelfinale auf einen anderen tschechischen Hoffnungsträger: Jiri Lehecka, der sich gegen Marton Fucsovics knapp in drei Sätzen behaupten konnte.

