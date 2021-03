ATP Dubai: Jan-Lennard Struff diesmal ohne Chance gegen Shapovalov

Jan-Lennard Struff ist beim ATP-500er-Turnier in Dubai in der zweiten Runde ausgeschieden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.03.2021, 12:55 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Jan-Lennard Struff

Struff unterlag Denis Shapovalov glatt mit 1:6, 3:6 und beendete damit seine Siegesserie gegen den Kanadier: Zuletzt hatte der Warsteiner vier Mal in Folge gegen "Shapo" gewonnen, zuletzt beim Masters-Turnier in Cincinnati im Vorjahr.

Diesmal aber war Shapovalov fast unspielbar: 26 Winner gelangen ihm - bei nur 6 Fehlern ohne Not.

Zuletzt lief es bei Struff nicht ganz rund, vier Mal verlor er in Serie, erst am Montag hatte er mit seinem Auftaktsieg in Dubai gegen Mikhail Kukushkon diesen Negativ-Lauf beendet.

Struff ist allerdings noch im Doppel dabei, an der Seite von Kevin Krawietz spielt er hier noch heute gegen Henri Kontinen und Jordan Thompson.

Seinen ersten Auftritt am Nachmittag deutscher Zeit hat der topgesetzte Dominic Thiem: Er trifft ab ca. 17.30 Uhr auf Lloyd Harris (hier im tennisnet-Liveticker).

Das Einzel-Draw in Dubai