ATP Dubai LIVE: Dominic Thiem vs. Lloyd Harris im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft zum Auftakt des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai auf den Südafrikaner Lloyd Harris. Das Match gibt es live im TV und Stream ab ca. 15:30 bei Sky Sport Austria und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.03.2021, 17:57 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Dominic Thiem trifft erstmals auf Lloyd Harris

Nächste Premiere für Dominic Thiem - gegen Lloyd Harris hat Österreichs Nummer eins noch nie gespielt. So wie bei den Australian Open gegen Mikhail Kukushkin oder Dominik Koepfer. Während Thiem als einer der Topgesetzten in der ersten Runde ein Freilos genossen hat, musste sich Harris zunächst über die Qualifikation ins Hauptfeld spielen, wo er am Montag Christopher O´Connell in drei Sätzen bezwang.

Wiewohl Thiem als klarer Favorit in die Partie geht, so wird der 27-Jährige dennoch gewarnt sein. Schließlich hat Harris vergangene Woche in Doha Stan Wawrinka geschlagen. Thiem war in Katar im Viertelfinale gegen Roberto Bautista Agut ausgeschieden.

Thiem gegen Harris - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Lloyd Harris gibt es live im TV und Stream ab ca. 15:30 bei Sky Sport Austria.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai