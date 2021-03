ATP Dubai: Struff gewinnt zum Auftakt, Thiem startet gegen Harris

Jan-Lennard Struff hat zum Auftakt des ATP-Tour-500-Turniers einen souveränen Sieg gefeiert. Und auch der Gegner von Dominic Thiem steht nun fest: Es wird der Südafrikaner Lloyd Harris ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.03.2021, 14:35 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff durfte mal wieder einen Sieg bejubeln

Jan-Lennard Struff hat seine Niederlagenserie beendet und ein ersehntes Erfolgserlebnis gefeiert. Nach zuletzt drei Erstrunden-Pleiten in Serie bezwang die deutsche Nummer zwei beim ATP-Turnier in Dubai zum Auftakt den Kasachen Michail Kukuschkin in nur 72 Minuten mit 6:3, 6:2. In der zweiten Runde trifft Struff auf den an Position drei gesetzten Jungstar Denis Shapovalov (21) aus Kanada.

Den letzten Sieg hatte der Warsteiner Struff Anfang Februar beim ATP Cup gegen den Serben Dusan Lajovic gefeiert. Beim Hartplatzturnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist der 30-Jährige nun einziger deutscher Starter.

Turnierfavorit Dominic Thiem startet am Dienstag in das 500er-Event. Thiem trifft dabei auf den Südafrikaner Llyod Harris, der Christopher O´Connellmit 6:7 (5), 6:4 und 6:1 besiegte. In der Vorwoche konnte sich Harris in Doha gegen Stan Wawrinka behaupten. Thiem wird also gewarnt sein. das Match wurde als viertes nach 11 Uhr MEZ angesetzt - und kann bei uns im Liveticker mitverfolgt werden.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai