ATP Dubai: Jannik Sinner gewinnt Thriller, Denis Shapovalov souverän

Jannik Sinner und Denis Shapovalov haben ihr Viertelfinalticket beim ATP-500-Event von Dubai gelöst. Der Südtiroler rang Roberto Bautista Agut in einem regelrechten Marathon-Match nieder, Shapovalov hatte mit Hubert Hurkacz keine Probleme.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 17.03.2021, 18:40 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

Jannik Sinner hat Roberto Bautista Agut im Dubai-Achtelfinale in einem regelrechten Thriller besiegt

Es war eine von mittlerweile vielen Talentproben, die Jannik Sinner am Mittwochnachmittag europäischer Zeit am Centre Court der Wüstenstadt Dubai ablieferte. Der gerade einmal 19-jährige Südtiroler setzte sich in einem regelrechten Thriller von einem Tennisspiel gegen den routinierten Spanier Roberto Bautista Agut durch. Sinner sicherte sich den ersten Durchgang mit 6:4, musste dann aber mit 3:6 den Satzausgleich hinnehmen. Im dritten Entscheidungsdurchgang bewies der 19-Jährige dann aber die besseren Nerven und breakte zum 7:5 aus.

Im Viertelfinale wartet Sinner nun auf den Sieger der Achtelfinalbegegnung von Lorenzo Sonego und Aslan Karatsev. Im Halbfinale könnte Andrey Rublev warten, der auf ATP-500-Niveau mittlerweile 21 Siege in Serie zu Buche stehen hat und am Abend auf Taylor Fritz treffen wird.

Shapovalov gegen Chardy

Wie Sinner steht auch Denis Shapovalov bereits in der Runde der letzten Acht. Der Kanadier gab sich gegen den Polen Hubert Hurkacz keine Blöße und löste mit 6:4 und 6:3 das Viertelfinalticket. Anders als Sinner kennt Shapovalov hingegen bereits seinen kommenden Gegner, der Weltranglisten-12. trifft auf Jeremy Chardy. Gegen den Franzosen führt Shapovalov im Head-to-Head mit 2:0.

Das Feld beim ATP-500-Event von Dubai ist vor allem in der oberen Hälfte des Tableaus weit offen für eine Überraschung, nachdem der Turnierfavorit und Weltranglistenvierte Dominic Thiem gestern überraschend die Segel streichen musste. Lloyd Harris, der den Österreicher in zwei Sätzen in die Schranken wies, trifft nun am Abend auf Filip Krajinovic. Im Viertelfinale wartet der Sieger des Aufeinandertreffens von Kei Nishikori und Aljaz Bedene.

Hier geht´s zum Draw von Dubai!