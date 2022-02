ATP Dubai: Jiri Vesely schockt Novak Djokovic und macht Daniil Medvedev zur neuen Nummer eins

Jiri Vesely hat im Viertelfinale des ATP-500-Turniers von Dubai für eine große Überraschung gesorgt und Novak Djokovic mit 6:4 und 7:6 (4) besiegt. Am Montag wird somit erstmals Daniil Medvedev an der Spitze der Weltrangliste stehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.02.2022, 18:11 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic verlor gegen Jiri Vesely

Sensation beim ATP-500-Turnier in Dubai! Der tschechische Qualifikant Jiri Vesely schlug den 20-fachen Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic im Viertelfinale mit 6:4 und 7:6 (4) und stellte im Head to Head mit dem Serben somit auf 2:0. Bereits 2016 in Monte Carlo war der aktuelle Weltranglisten-123. siegreich geblieben.

In Dubai gelang Vesely mit dem Break zum 1:0 ein absoluter Traumstart, Djokovic schlug aber zum 2:2 zurück und schien sich im Laufe des ersten Satzes auf dem Centre Court in den Vereinigten Arabischen Emiraten immer wohler zu fühlen. Dennoch sollte das nächste Break drei Spiele später dem Tschechen gelingen, der sich den Vorsprung diesmal nicht nehmen ließ und den ersten Satz mit 6:4 eintütete.

Im zweiten Durchgang nahm Vesely Djokovic dank eines großartigen Returngames erneut den Aufschlag zum 4:3 ab. Der 34-Jährige schlug im letzten Moment zwar noch einmal zurück, im Tiebreak war für Djokovic dann aber kein Kraut mehr gewachsen: Nach einer Stunde und 57 Minuten Spielzeit vewandelte Vesely, der im Halbfinale auf Denis Shapovalov oder Ricardas Berankis trifft, seinen ersten Matchball zum 6:4 und 7:6 (4)-Erfolg.

Djokovic verpasste in seinem ersten Event des Jahres somit nicht nur den Turniersieg, sondern wird in der kommenden Woche auch nicht mehr die Nummer eins der Welt sein. Unabhängig von seinem weiteren Abschneiden beim parallel stattfindenden ATP-500-Turnier in Acapulco wird Daniil Medvedev ab Montag diesen Platz einnehmen.

