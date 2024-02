ATP Dubai: Marterer spielt sich ins Hauptfeld

Mit zwei Siegen in der Qualifikation schaffte der Nürnberger Maximilian Marterer beim ATP-500-Turnier in Dubai den Sprung ins Hauptfeld, wo er auf den Australier Christopher O’Connell treffen wird.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 25.02.2024, 20:55 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Mit zwei Siegen in Folge schaffte Maximilian Marterer in Dubai den Sprung ins Hauptfeld.

Maximilian Marterer kommt nach einem etwas verpatzten Saisonstart immer besser ins Rollen. Nach dem Titelgewinn beim United-Cup in Australien, bei dem er nicht zum Einsatz kam, setzte es für den 28-jährigen auf der Tour vier Auftaktniederlagen in Folge. Beim ATP-250-Turnier in Doha schaffte der deutsche Davis-Cup-Spieler in der Qualifikation gegen den Schweden Elias Ymer seinen ersten Saisonsieg. Trotz der Niederlage im zweiten Match gegen Vit Kopriva aus Tschechien rutschte er als Lucky Loser ins Hauptfeld nach, wo er sich dem Franzosen Hugo Grenier geschlagen geben musste.

In Dubai beim 500er-Event startete der Linkshänder erneut in der Qualifikation. Nach dem 6:3, 6:4- Erfolg gegen den Türken Yanki Erel sah er sich dem Weltranglisten-71., Luca van Assche aus Frankreich, gegenüber. Nach verlorenem ersten Durchgang drehte der Weltranglisten-99. die Partie und siegte nach 2:20 Stunden Spielzeit mit 5:7, 6:3, 6:4.

In der ersten Runde im Hauptfeld bekommt es Marterer mit dem Australier Christopher O’Connell zu tun. Als weiterer deutscher Spieler ist in Dubai Jan-Lennard Struff am Start, auf den mit dem an Nr. 3 gesetzten Polen Hubert Hurkacz eine schwere Aufgabe wartet.

Mies verpasst Einzug ins Doppel-Hauptfeld

Nicht im Hauptfeld vertreten sein wird der Kölner Andreas Mies. Mit seinem australischen Partner John-Patrick Smith unterlag der 33-jährige im Qualifikationsfinale der indisch-niederländischen Paarung Yuki Bhambri/Robin Haase denkbar knapp mit 7:6 (2), 3:6, 10:12. Somit wird nur der Warsteiner Jan-Lennard Struff im Hauptfeld des Doppels vertreten sein, wo er mit seinem niederländischen Partner Tallon Griekspoor auf das an Nr. 4 geführte Duo Wesley Koolhof (NED)/Nikola Mektic (CRO) treffen wird.

