ATP Dubai: Medvedev hat es eilig, Auger-Aliassime braucht drei Stunden

Daniil Medevdev ist ohne Probleme in das Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai eingezogen. Félix Auger-Aliassime musste dagegen richtig kämpfen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.02.2023, 16:25 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev ist in Dubai souverän gestartet

Spieler wie Maxime Cessy werden heutzutage einfach nicht mehr gemacht. Das hört man immer dann, wenn sich der US-Amerikaner mal wieder mit seinem konsequenten Aufschlag-Volley-Spiel als harte Nuss erwiesen hat. In Montpellier etwa hat sich Cressy bis ins Finale gespielt, auf dem Weg dorthin auch Holger Rune besiegt.

In der ersten Runde von Dubai musste sich Félix Auger-Aliassime nun gehörig strecken, um sich nach drei Stunden Spielzeit mit 7:6 (4), 3:6 und 6:3 durchzusetzen. Im vergangenen Jahr in Wimbledon hatte sich noch Cressy in vier Sätzen behaupten können. Auger-Aliassime spielt im Achtelfinale nun gegen Lorenzo Sonego.

Keine Probleme hatte dagegen Daniil Medvedev, der gegen Matteo Arnaldi seinen zehnten Matchsieg in Folge feierte. Medvedev hat ja in den vergangenen beiden Wochen die Turniere in Rotterdam und Doha für sich entschieden. Gegen den italienischen Lucky Loser setzte er sich mit 6:4 und 6:2 durch. Jetzt geht es gegen Alexander Bublik, der von der Aufgabe von Alexander Lazarov profitierte.

