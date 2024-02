ATP Dubai: Medvedev pariert Angriff von Sonego

Titelverteidiger Daniil Medvedev hat mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Lorenzo Sonego das Viertelfinale beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.02.2024, 18:32 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Daniil Medvedev in Dubai

Lorenzo Sonego hat aus allen Rohren geschossen - aber Daniil Medvedev hat nur kurz gewackelt. Der russische Titelverteidiger mühte sich zu Beginn redlich, gewann dann aber mit 3:6, 6:3 und 6:3. Damit steht Medvedev schon im Viertelfinale, wo er entweder auf Youngster Jakub Mensik oder den Spanier Alejandro Davidovich-Fokina trifft.

Gegen Sonego dauerte es bis Mitte des zweiten Satzes, ehe Medvedev das Steuer in die Hand nehmen konnte. Der italienische Davis-Cup-Champion spielte ohne Rücksicht auf etwaige Fehler. Und wurde dafür belohnt. Medvedev beschäftigte sich derweil mit seiner Box, in der wieder Gilles Simon als erster Ansprechpartner herhalten musste. Nach dem Satzausgleich lief die Partie aber in Richtung des US-Open-Champions von 2021.

Zuvor hatte sich Vorjahresfinalist Andrey Rublev sicher gegen den französischen Qualifikanten Arthur Cazaux durchgesetzt. Rublev spielt in der Runde der letzten acht morgen gegen Sebastian Korda, der Botic van de Zandschulp in einer Dreiviertelstunde mit 6:1 und 6:0 vom Court schoss.

Jiri Lehecka wiederum beendete die Siegesserie von Doha-Champion Karen Khachanov und darf sich im Viertelfinale mit Alexander Bublik beschäftigen.

