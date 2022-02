ATP Dubai: Novak Djokovic bei Comeback gegen Lorenzo Musetti

Novak Djokovic steigt kommende Woche wieder in das Spielgeschehen auf der ATP-Tour en. Der Weltranglisten-Erste eröffnet in Dubai gegen Lorenzo Musetti.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.02.2022, 12:40 Uhr

© Getty Images 2021 in Roland Garros hat Lorenzo Musetti Novak Djokovic ordentlich gequält

Lang, lang ist es her, seit Novak Djokovic in einem Wettkampf einen Tennisschläger geschwungen hat. Zuletzt war dies bei der Davis-Cup-Finalrunde in Madrid Ende letzten Jahres der Fall. Kommende Woche beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai gibt der Branchenprimus nun sein Comeback. Und trifft zum Auftakt auf den Italiener Lorenzo Musetti, gegen den Djokovic im vergangenen Jahr in Roland Garros mit 0:2-Sätzen in Rückstand geraten war - und dennoch noch souverän gewonnen hatte.

In Runde zwei ginge es gegen den Sieger der Partie zwischen Alex de Minaur und Karen Khachanov, im Viertelfinale könnte mit Roberto Bautista-Agut ein Mann warten, mit dem Djokovic traditionell seine Probleme hat.

Rublev und Auger-Aliassime noch in Marseille engagiert

Andrey Rublev, die Nummer zwei in Dubai, startet gegen Daniel Evans, gleich eine anspruchsvolle Aufgabe. Zumal Rublev heute noch im Halbfinale von Marseille aktiv sein wird. Genauso wie Félix Auger-Aliassime: Der Kanadier eröffnet in Dubai dann gegen Nikoloz Basilashvili.

Als Titelverteidiger geht Aslan Karatsev ins Rennen und muss dabei zunächst einmal Mackenzie McDonald aus dem Weg räumen. Im Viertelfinale könnte es für Karatsev zum russischen Duell mit Rublev kommen. Andy Murray steigt gegen einen Qualifikanten ein und spielt im Falle eines Sieges danach entweder gegen Jannik Sinner oder Alejandro Davidovich-Fokina. Als einziger deutschsprachiger Spieler im Hauptfeld steht Jan-Lennard Struff. Der Warsteiner beginnt gegen einen Qualifikanten.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai