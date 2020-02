ATP Dubai: Novak Djokovic mit erfolgreicher Rückkehr - jetzt gegen Philipp Kohlschreiber

Novak Djokovic ist mit einem Sieg auf die ATP-Tour zurückgekehrt. Der Weltranglistenerste besiegte Malek Jaziri in Dubai klar mit 6:1 und 6:2 und bekommt es in Runde zwei nun mit Philipp Kohlschreiber zu tun.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.02.2020, 17:23 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Allzu viel Anlaufzeit benötigte Novak Djokovic in seinem ersten Match seit dem gewonnenen Australian-Open-Finale nicht: Der Serbe nahm Malek Jaziri gleich im ersten Aufschlagspiel das Service ab und sollte die Partie auch in weiterer Folge erwartungsgemäß dominieren.

Am Ende stand ein völlig ungefährdeter 6:1 und 6:2-Sieg gegen den Tunesier. Mit diesem Erfolg untermauerte der 32-Jährige zudem den Anspruch auf die Position als Branchenprimus im Herrentennis - sollte Djokovic in Dubai vor dem Halbfinale ausscheiden, könnte ihn Rafael Nadal mit einem Turniersieg in Acapulco überholen.

In der zweiten Runde bekommt es Djokovic mit Philipp Kohlschreiber zu tun. Der Deutsche setzte sich gegen Mohamed Safwat mit 4:6, 6:4 und 6:0 durch. Im Head to Head mit Djokovic liegt Kohlschreiber mit 2:11 zurück, das letzte Duell auf Hartplatz konnte der Augsburger aber für sich entscheiden. In Indian Wells behielt der 36-Jährige in zwei Sätzen die Oberhand.

Am ersten Tag des ATP-500-Turniers in Dubai konnten neben Djokovic und Kohlschreiber zudem Richard Gasquet, Andrey Rublev und Karen Khachanov Siege einfahren. Gasquet schlug Lloyd Harris mit 7:6 (5) und 6:4, Rublev gewann gegen Lorenzo Musetti mit 6:4 und 6:4 und Khachanov besiegte Mikhail Kukushkin mit 7:6 (2) und 6:1. Der 23-jährige Russe könnte in der zweiten Runde auf den Österreicher Dennis Novak treffen.

Das Einzel-Tableau in Dubai