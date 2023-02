ATP Dubai: Novak Djokovic startet mit Problemen

Novak Djokovic steht im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai. Der Serbe musste gegen einen groß aufspielenden Tomas Machac aber härter als erwartet kämpfen. Djokovic gewann schließlich mit 6:3, 3:6 und 7:6 (1).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.02.2023, 19:03 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic ist in Dubai mit leichten Problemen gestartet

Ein bisschen gestaunt hat Novak Djokovic schon, dass Tomas Machac sich so gar nicht beeindruckt gezeigt hat in dieser zweiten Night Session des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai. Djokovic hatte gerade den ersten Satz mit 6:3 gewonnen, alles schien auf einen Routine-Sieg des Favoriten hinauszulaufen.

Machac, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte, sah das ein wenig anders. Und nahm Djokovic dessen Aufschlag zum 2:0 im zweiten Akt ab. Und beinahe gleich ein zweites Mal zum 4:0. Djokovic drehte da zwar noch mal ein 15:40, nach einer Spielzeit von 77 Minuten hatte Machac aber einigermaßen überraschend und mit fantastischem Tennis den Satzausgleich hergestellt.

Djokovic nun gegen Griekspoor

Zu Beginn des Entscheidungssatzes musste Djokovic gleich wieder eine Breakchance abwehren. Wenige Augenblicke später hatte Machac allerdings Pech: Denn mitten im zweiten Spiel von Satz drei musste der Tscheche aufgrund einer Verletzung am Handgelenk den Physiotherapeuten auf den Platz rufen. Der Außenseiter versuchte es dennoch weiter. Und hielt die Begegnung mit zahlreichen Hochrisiko-Schlägen offen. Dass dies dazu führt, dass Machac sogar einen Break-Rückstand aufholt, war allerdings nicht abzusehen.

Und so stand es nach 2:05 Stunde Spielzeit plötzlich 4:4. Machac behielt weiterhin die Nerven, zog wieder auf 5:5 gleich. Mit fantastischem Offensiv-Tennis. Ein Tiebreak musste die Entscheidung bringen. Da aber zeigte sich Novak Djokovic wie so oft unheimlich stabil, verschenkte keine Punkte mehr. Bei 5:1 für den 22-maligen Major-Gewinner wurden die Seiten das letzte Mal gewechselt. Nun gab es für Tomas Machac kein Zurück mehr. Djokovic verwertete gleich den ersten Matchball mit seiner Vorhand.

Im Achtelfinale bekommt es Djokovic mit Tallon Griekspoor zu tun. Der Niederländer spielt eine sehr ordentliche Saison, schlug zuletzt in Rotterdam auf dem Weg ins Halbfinale etwa Alexander Zverev. Geht gegen Novak Djokovic aber natürlich als krasser Außenseiter ins Match.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai