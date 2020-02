ATP Dubai: Roger Federer sagt ab - Schockstarre am Golf

Roger Federer wird seinen Titel beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai nicht verteidigen können. Der Schweizer sagte aufgrund einer Knieverletzung ab. Dabei hatten sich Veranstalter und Fans auf den Auftritt Federers schon extrem gefreut.

von Jörg Allmeroth

zuletzt bearbeitet: 20.02.2020, 15:19 Uhr

© Getty Images 2019 hat Roger Federer gesiegt - in diesem Jahr fehlt der Maestro

Federer empfängt die Presse in Dubai

Noch vor ein paar Wochen hatte Federer Vertreter von Presse, Funk und Fernsehen aus aller Welt in Dubai empfangen, um über den anstehenden Schaukampf gegen Rafael Nadal in Kapstadt zu sprechen. Zudem hatte sich Federer im Dezember und auch noch einmal im Januar am Golf auf die ersten Prüfung der Saison vorbereitet, sein Gastspiel bei den Australian Open. In Melbourne war er dann im Halbfinale gegen Novak Djokovic ausgeschieden, seine ewige Nemesis in der jüngeren Vergangenheit. Ein Wettkampfspiel hatte Federer anschließend nicht mehr bestritten, seine Rückkehr auf die Tour war für Dubai geplant. Und hier hätte er auch wieder Djokovic begegnen können, der nach einigen Jahren der Abstinenz nun 2020 wieder ins Rennen geht. Hätte…

Schon seit Wochen waren kaum noch Karten für die gesamte Turnierwoche der Herren zu bekommen gewesen. In der lokalen Gulf News war zuletzt ein Bild eines Kassenhäuschens nahe des Stadions abgebildet, in dem für alle Turniertage der kommenden Woche das Zeichen „Sold out“ (Ausverkauft) stand. „Kampf der Giganten: Auf ein Neues“ hatte die „Khaleej Times“ gemeldet, Federers und Djokovics gemeinsamer Start könne noch einmal ein historischer Moment für Dubai und das Turnier werden. Schon am Donnerstagnachmittag allerdings wurden rund ums Stadion erste Kartenhändler gesichtet, die nun Tickets für die nächste Woche absetzen wollten – zu Preisen weit unter dem Marktwert, der vor Federers Absage geherrscht hatte.