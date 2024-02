ATP Dubai: Rublev und Bublik verabreden sich zum Halbfinal-Date

Andrey Rublev und Alexander Bublik haben das Halbfinale beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai erreicht. Beide Spieler profitierten von der Aufgabe ihrer Gegner.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.02.2024, 14:07 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Andrey Rublev darf sich wieder einmal auf Alexander Bublik freuen

In der vergangenen Saison haben sich Andrey Rublev und Alexander Bublik innerhalb kurzer Zeit zu zwei interessanten Matches auf Rasen getroffen: Im Finale von HalleWestfalen konnte sich Bublik seinen größten Karriere-Titel holen. ein paar Tage später in Wimbledon revanchierte sich Rublev im Achtelfinale in einem Fünf-Satz-Krimi. Nun treffen die beiden am morgigen Freitag in der Vorschlussrunde in Dubai aufeinander. Zum insgesamt sechsten Mal - in der internen Bilanz führt Rublev mit 4:1-Siegen. Der aber schob aufgrund der Bedingungen dennoch Bublik die Favoritenrolle zu.

Im Viertelfinale mussten sowohl Rublev wie auch Bublik nur Kurzarbeit leisten: Bubliks Gegner Jiri Lehecka musste beim Stand von 6:4 und 4:1 für den Kasachen wegen einer Verletzung aufgeben. Dasselbe Schicksal ereilte Sebastian Korda. Zum Zeitpunkt dessen Aufgabe führte Rublev mit 6:4 und 4:3. Für Andrey Rublev ist es die vierte Halbfinal-Teilnahme in Dubai in Folge.

Das zweite Halbfinale wird nun etwas später am Donnerstag ermittelt. Titelverteidiger Daniil Medvedev trifft im dritten Viertelfinale auf Alejandro Davidovich Fokina, danach bekommt es Hubert Hurkacz mit Ugo Humbert zu tun.

