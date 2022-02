ATP Dubai: Sinner wehrt Matchbälle ab, Rublev siegt weiter

Jannik Sinner und Andrey Rublev sind beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai in das Achtelfinale eingezogen. Der Italiener hatte dabei hart zu kämpfen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.02.2022, 20:38 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner musste sich gegen Alejandro Davidovich Fokina ganz schön strecken

In seinem ersten Match nach der Trennung von Langzeitcoach Riccardo Piatti musste sich Jannik Sinner ganz schön strecken. Der Südtiroler wurde von Alejandro Davidovich Fokina gleich voll gefordert, musste im zweiten Satz sogar drei Matchbälle des Spaniers abwehren. Danach allerdings war Sinner klar der Chef auf dem Platz, gewann mit 4:6, 7:6 (6) und 6.3. Sinner trifft im Achtelfinale auf Andy Murray, der bereits am Montag Christopher O´Connell schlagen konnte.

Etwas einfacher ging es für Andrey Rublev gegen Daniel Evans zu. Der Russe, der am Sonntag noch den Turniersieg in Marseille verbuchen konnte, gewann mit 6:4 und 7:5. Vor Jahresfrist hatte sich in Dubai im selben Duell noch Evans behauptet. Ganz am Ende machte es der Davis-Cup-Champion vom letzten Jahr noch einmal spannend: Rublev konnte erst seinen siebten Matchball verwerten. Er spielt nun gegen SoonWoo Kwon.

Titelverteidiger Karatsev verliert in Runde eins

Ausgeschieden ist dagegen der Titelverteidiger. Aslan Karatsev, der 2021 in Dubai seinen ersten Titel auf der ATP-Tour überhaupt gewinnen konnte, stand gegen Mackenzie McDonald aus den USA von Beginn an auf verlorenem Posten. McDonald siegte mit 7:5 und 6:3 und spielt im Achtelfinale gegen Filip Krajinovic.

Nicht mehr im Tableau vertreten ist Jan-Lennard Struff. Der einzige deutsche Starter musste gegen Ricardas Berankis mit 1:6, 6:3 und 3:6 die Segel streichen. Im letzten Match des Tages feierte Denis Shapovalov einen hart erkämpften Sieg gegen Marton Fucsovics. Der Kanadier gewann mit 4:6, 6:4 und 7:5 und spielt im Achtelfinale gegen Taro Daniel.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai