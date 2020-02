ATP Dubai: Stefanos Tsitsipas nach Sieg gegen Daniel Evans auch 2020 im Finale

Stefanos Tsitsipas steht wie schon 2019 im Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai. Der Grieche besiegte im ersten Halbfinale Überraschungsmann Daniel Evans aus Großbritannien mit 6:2, 6:3. Tsitsipas wartet nun auf den Sieger der Partie zwischen Novak Djokovic und Gael Monfils.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.02.2020, 15:37 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Stefanos Tsitsipas in Dubai

Tsitsipas übernahm von Beginn an die Initiative, ließ im ersten Satz, der 35 Minuten dauerte, keinen Breakball zu. Und holte sich seinerseits zweimal den Aufschlag von Evans. Auch in Durchgang zwei ging der Favorit schnell mit einem Break in Führung und bestätigte dieses bis zum Matchende nach einer Spielzeit von 82 Minuten.

Im vergangenen Jahr hatte Stefanos Tsitsipas das Finale gegen Roger Federer verloren - durfte als Erster zum 100. Turniersieg des Schweizers gratulieren. Für Tsitsipas und Evans war es das erste Aufeinandertreffen überhaupt: Während sich der Grieche erst seit 2016 als Profi auf der ATP-Tour verdingt, gab Evans sein Debüt bereits zehn Jahre davor. Im Viertelfinale hatte Tsitsipas knapp gegen Jan-Lennard Struff gewonnen, Evans mit Andrey Rublev einen der Geheimfavoriten in Dubai besiegt.

Den zweiten Finalplatz spielen sich Turnierfavorit Novak Djokovic, der 2020 noch kein Einzel-Match verloren hat, und Gael Monfils aus. Auch der Franzose ist seit längerer Zeit unbesiegt - geht allerdings mit einer 0:16-Bilanz gegen Djokovic in die Partie.

