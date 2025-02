ATP Dubai: Struff scheitert an Griekspoor

Jan-Lennard Struff ist in der ersten Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Doha in zwei knappen Sätzen an Tallon Griekspoor gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.02.2025, 16:54 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff hat erneut gegen Tallon Griekspoor gewonnen

Es war erneut knapp zwischen Jan-Lennard Struff und Tallon Griekspoor. Aber wie schon in den beiden Matches davor im Davis Cup 2024 und bei den US Open 2021 hatte der Niederländer am Ende die Nase vorne. Diesmal mit 7:6 (5) und 7:6 (7). Und das unter schwierigen Bedingungen: Wie schon gestern machte den Spielern auch am Dienstag der heftige Wind arg zu schaffen.

Damit erspielte sich Griekspoor möglicherweise ein Duell mit Novak Djokovic. Der muss allerdings zunächst einmal Matteo Berrettini bezwingen. Und schon früher am tag hatte die Nummer zwei des neuen 500ers in Doha, Alex de Minaur, bei seiner Premiere gegen Roman Safiullin mit 6:1 und 7:5 gewonnen.

Weiter ist bereits Andrey Rublev, der sich gegen Alexander Bublik sicher mit 6:3 und 6:4 behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Doha