ATP Dubai: Struff zum Auftakt gegen topgesetzten Medvedev

Die Auslosung für das ATP-500er-Turnier hält für den deutschen Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff zum Auftakt keinen Geringeren bereit als den topgesetzten Daniil Medvedev.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.02.2025, 12:07 Uhr

© Getty Images In Dubai kann Jan-Lennard Struff gegen Daniil Medvedev Revanche für die Niederlage in Marseille nehmen.

Die ganz großen Namen der Tennis-Szene machen in diesem Jahr aus unterschiedlichen Gründen einen weiten Bogen um den weltbekannten Duty-Free-Shop am Flughafen in Dubai. Branchenführer Jannik Sinner sitzt seine Doping-Sperre ab. Alexander Zverev, Taylor Fritz und Casper Ruud treten lieber in Acapulco an, während Carlos Alcaraz und Novak Djokovic von Doha aus lieber direkt die Heimat ansteuern. Und so führt der Russe Daniil Medvedev das Feld an, vor dem Australier Alex de Minaur, gefolgt vom Russen Andrey Rublev und Stefanos Tsitsipas aus Griechenland.

Eine spannende Aufgabe wurde bei der offiziellen Auslosung dem Warsteiner Jan-Lennard Struff zugeteilt, der es mit dem topgesetzten Medvedev zu tun bekommt. Zwar ist die bisherige Saisonbilanz des 34-jährigen mit 3:6 alles andere als berauschend, dennoch kam auch der ehemalige US-Open-Sieger in Australien nach der Geburt seinen zweiten Kindes nur sehr behäbig aus den Startlöchern. Zudem musste der 29-jährige zuletzt in Doha geschwächt von einer Lebensmittelvergiftung aufgeben. Beim letzten Aufeinandertreffen vor zwei Wochen in Marseille musste Struff allerdings seine siebte Niederlage im achten Vergleich mit Medvedev hinnehmen.

Mit einem ehemaligen Grand-Slam-Sieger wird sich der an Position 2 geführte Alex de Minaur messen, dem der kroatische Routinier Maren Cilic zugelost wurde. Als Nr. 3 des Turniers wartet Andrey Rublev auf einen Qualifikanten, während der an Position 4 gelistete Stefanos Tsitsipas vom Italiener Lorenzo Sonego gefordert wird. Spannung verspricht zum Auftakt vor allem die Begegnung zwischen den ungesetzten Matteo Berrettini aus Italien und dem Franzosen Gael Monfils. Zudem hätte sich der an Nr. 5 geführte Franzose Humbert auch eine leichtere Aufgabe als den aktuell formstarken Tschechen Jiri Lehecka gewünscht.

Hier das Einzel-Tableau aus Dubai