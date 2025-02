ATP Dubai: Topfavorit Daniil Medvedev bleibt auf Kurs

Topfavorit Daniil Medvedev hat beim ATP-500-Turnier in Dubai ohne Probleme das Viertelfinale erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 26.02.2025, 17:53 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev steht im Viertelfinale

Nach seinem holprigen Saisonstart findet Daniil Medvedev allmählich zu alter Stärke zurück. Der Weltranglistensechste gewann am Mittwoch gegen den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard souverän mit 6:4 und 6:4 und zog beim ATP-500-Turnier in Dubai damit ins Viertelfinale ein.

Gegen Mpetshi Perricard zeigte Medvedev vor allem in taktischer Hinsicht eine Meisterleistung und verwickelte seinen aufschlagstarken Kontrahenten immer wieder in längere Ballwechsel. Der topgesetzte Russe hatte insgesamt zehn Breakmöglichkeiten, von denen er zwei zu nutzen wusste. Bei eigenem Aufschlag ließ Medvedev indes rein gar nichts anbrennen.

Cilic fordert Auger-Aliassime

Nach seiner überzeugenden Vorstellung bekommt es Medvedev im Viertelfinale mit Tallon Griekspoor zu tun. Der Niederländer gewann gegen den an Position fünf gesetzten Franzosen Ugo Humbert überraschend mit 4:6, 6:3 und 6:2.

In der unteren Tableauhälfte ließ Marin Cilic seinem Erfolg über Alex de Minaur am Mittwoch einen 5:7, 6:3 und 6:4-Sieg über Alexei Popyrin folgen. Der Kroate trifft nun auf Felix Auger-Aliassime, der gegen Nuno Borges ebenfalls in drei engen Sätzen gewann. Einen weiteren Platz im Halbfinale werden sich Luca Nardi und Quentin Halys ausspielen.

Hier das Einzel-Tableau in Dubai