ATP Dubai: Ugo Humbert - Kalt wie eine Hundeschnauze

Ugo Humbert stellte beim ATP-500-Turnier in Dubai einmal mehr seine Abgebrühtheit unter Beweis.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.03.2024, 11:05 Uhr

© Getty Images Ugo Humbert siegte in Dubai

Sechstes Finale, sechster Titel: Für Ugo Humbert läuft es in den ganz großen Matches weiterhin wie am Schnürchen. Dies stellte der Franzose am Samstag mit seinem Triumph beim ATP-500-Turnier eindrucksvoll unter Beweis. Endspielgegner Alexander Bublik war bei der 4:6 und 3:6-Niederlage letztlich chancenlos.

Nach Ernests Gulbis und Martin Klizan ist Humbert erst der dritte Spieler in der Open Era, der seine ersten sechs Endspiele allesamt für sich entscheiden konnte. "Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe eine gute Statistik", meinte der 25-Jährige nach dem gewonnenen Finale trocken.

"Ich habe die ganze Woche über ein fantastisches Niveau gespielt", führte Humbert, der im Halbfinale gegen den Weltranglistenvierten Daniil Medvedev gewonnen hatte, aus. "Ich habe ein wirklich gutes Team um mich herum."

Am Montag wird Humbert mit Weltranglistenposition 14 ein neues Karrierehoch erreichen. Und damit der erste Franzose in den Top 15 seit Gael Monfils im Mai 2021 sein. Übrigens: Sowohl Gulbis als auch Klizan mussten im siebenten Finale ihre erste Niederlage hinnehmen.

