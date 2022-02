ATP Dubai: Was wir von Jiri Vesely gelernt haben

Jiri Vesely spielt heute um den Finaleinzug beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai. Der Erfolg des Tschechen gegen Novak Djokovic hat vor allem eines gezeigt: Mut wird belohnt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2022, 06:20 Uhr

© Getty Images Jiri Vesely hat in Dubai bislang Großes geleistet

Das zehnte Spiel des zweiten Satzes zwischen Jiri Vesely und Novak Djokovic am Donnerstag in Dubai hatte das Potenzial, zum Wendepunkt zu werden. Vesely servierte da bereits auf den Matchgewinn, wehrte zunächst einige Breakchancen von Djokovic ab, musste dann dennoch den Ausgleich hinnehmen. Die sind normalerweise die Momente, in denen der Branchenprimus sich herzlich für die Gegenwehr bedankt - und ein schon verloren geglaubtes Match dann eben doch noch auf seine Seite zieht.

Nicht so gegen Vesely. Nun war Djokovic sicherlich gewarnt: Gegen Roberto Bautista Agut gewinnt man nicht einfach mal so mit 6:4 und 6:2, wie dies dem Tschechen im Achtelfinale gelungen war. Schon gar nicht, wenn der Spanier mit dem Schwung eines Turniersiegs in Doha nach Dubai gekommen war. Aber dass Jiri Vesely so konsequent sein Offensivspiel durchzieht, das muss auch Djokovic überrascht haben.

Vesely gewinnt auch zweites Treffen mit Djokovic

Denn Vesely blieb nach jedem kleinen Rückschlag vor allem eines: mutig. Auch im ersten Durchgang musste der Linkshänder ein Re-Break hinnehmen, Vesely attackierte dennoch bei jeder Gelegenheit, setzte auch den Stopp frech und oft ein. Er wollte in erster Linie die Ballwechsel kurz halten, gab der Überraschungs-Halbfinalist, der heute gegen Denis Shapovalov ran darf, nach seinem Sieg zu Protokoll. Übrigens auch Folgendes: Er habe Djokovic in der bislang einzigen Partie zwar geschlagen, 2016 auf Asche in Monte Carlo nämlich. Nie aber hätte er damit gerechnet, dass ihm das ein zweites Mal gelänge.

War es also der Mut der Verzweiflung, der Jiri Vesely zum Sieg trieb? Vielleicht. Es soll ja auch Gegner geben, die ein Treffen mit Novak Djokovic schon vor Spielbeginn als verloren abbuchen, das war bei Vesely nicht der Fall. An guten Tage verfügt der mittlerweile 28-Jährige aber auch über Waffen, die jedem Gegner weh tun können: Vor allem der Aufschlag ist ein Pfund, zumal jener von der Vorteilsseite nach außen.

Was wir also gelernt haben? Es hilft, gegen die ganz großen Stars mutig zu sein. Auch dann, wenn man plötzlich etwas zu verlieren hat. So wie Jiri Vesely am Ende des zweiten Satzes gegen Novak Djokovic.

