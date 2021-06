ATP Eastbourne: Alex de Minaur und Lorenzo Sonego souverän im Halbfinale

Alex de Minuar und Lorenzo Sonego haben souverän den Einzug in die Vorschlussrunde des ATP-250-Events von Eastbourne geschafft. Komplettiert wird diese von Überraschungsmann Max Purcell und Soon-woo Kwon.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 24.06.2021, 20:05 Uhr

Neben Mallorca ist auch Eastbourne Schauplatz eines finalen Vorbereitungsturniers für das am Montag startende Grand Slam in Wimbledon. Mit dabei unter anderem Alex de Minaur und Lorenzo Sonego, die als Nummer zwei und drei in das ATP-250-Event gehen. Und nun beide das Halbfinale erreicht haben. De Minaur siegte gegen den Aufschlaghünen Vasek Pospisil, Lorenzo Sonego kegelte den Trickser Alexander Bublik aus dem Turnier. Der es in diesem Match mit einer regelrechten Flut an Underarm-Serves versuchte.

Deutlich überraschender ist da das zweite Halbfinale beim Rasenturnier. Dort treffen nämlich Max Purcell, ein Lucky Loser in Eastbourne, und Soon-woo Kwon aufeinander. Ersterer sorgte mit seinem Duell mit Andreas Seppi für ein Novum auf der ATP-Tour: Erstmals trafen da nämlich zwei Lucky Loser in einem Viertelfinale aufeinander. Mit dem besseren Ende für den Australier, der sich mit 6:4, 1:6 und 6:4 durchsetzte.

Hier geht´s zum Draw von Eastbourne!