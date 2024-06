ATP Eastbourne: Fritz und Purcell greifen nach dem Titel

Topfavorit Taylor Fritz aus den USA und der australische Qualifikant Max Purcell konnten im Halbfinale des ATP-250-Turniers in Eastbourne ihre Gegner in jeweils knappen Partien bezwingen und kämpfen somit im morgigen Finale um den Titel im Seebad am Ärmelkanal.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.06.2024, 21:43 Uhr

© Getty Images Im Finale kann Taylor Fritz seinen dritten ATP-Titel in Eastbourne einfahren.

Als Favorit ging der topgesetzte Taylor Fritz beim ATP-250er-Turnier in Eastbourne in die Halbfinal-Partie gegen den Australier Aleksandar Vukic, der gerade noch als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht war. Zudem konnte der US-Amerikaner im letzten Jahr auch das bislang einzige Aufeinandertreffen der beiden Protagonisten auf ATP-Ebene für sich entscheiden.

Beide Spieler starteten von Beginn an mit souveränen Aufschlagspielen und ließen lange Zeit keine einzige Break-Chance zu. Beim Stand von 5:4 konnte sich Fritz einen Satzball erspielen, den er aber verstreichen lassen musste. Im fälligen Tiebreak musste der US-amerikanische Davis-Cup-Spieler nach einer Fehlentscheidung den 5:5-Ausgleich hinnehmen, als Vukic einen Ball mit dem Schläger an sein Handgelenk geschlagen hatte und der Ball dann unerreichbar auf die Seite von Fritz fiel. Dennoch behielt der 26-jährige Fritz die Nerven und besiegelte nach dem nächsten Punkterfolg mit einem Ass den Satzgewinn.

Auch der zweite Akt gestaltete sich lange auf Augenhöhe. Ab Satzmitte zeigte sich Fritz immer mehr am Drücker, konnte aber vier Break-Chancen nicht nutzen. Beim Stand von 6:5 erspielte sich Vukic seine einzige Möglichkeit im Durchgang, gleichbedeutend mit Satzball, die Fritz aber abwehren konnte. Auch im zweiten Satz musste der Tiebreak entscheiden, in dem der US-Amerikaner mit 7:4 erneut die Oberhand zum 7:6 (5), 7:6 (4)-Erfolg nach 1:48 Stunden behielt. Damit greift der Weltranglisten-13. Im Endspiel morgen neben seinem insgesamt achten ATP-Titel auch nach seinem dritten Erfolg in Eastbourne.

Qualifikant Max Purcell hat den erneuten Erfolgslauf des Briten Billy Harris gestoppt, nachdem dieser in der letzten Woche im Londoner Queen’s Club erstmals ein Viertelfinale auf der ATP-Tour erreichen konnte. Im Halbfinale von Eastbourne setzte sich der 26-jährige Australier nach 2:15 Stunden mit 6:4, 4:6, 6:4 durch und revanchierte sich gegen den Wildcard-Starter für die letztjährige Niederlage auf Challenger-Ebene. Mit diesem Erfolg schaffte der Weltranglisten-94. erstmals den Einzug ins Finale eines ATP-Turniers.

