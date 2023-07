ATP Eastbourne: Nach 25 Jahren - Cerundolo gewinnt als erster Argentinier ein Rasenturnier

Francisco Cerundolo hat das ATP-Tour-250-Turnier in Eastbourne gewonnen. Der Argentinier besiegte im Endspiel Tommy Paul mit 6:4, 1:6 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.07.2023, 18:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Francisco Cerundolo hat als erster Argentinier seit 1995 ein Rasenturnier gewonnen

Francisco Cerundolo hat in Eastbourne einen 28-jährigen Fluch der argentinischen Tennisprofis beendet: Denn seit Javier Frana 1995 in Nottingham hat kein Argentinier einen Titel auf Rasen holen können. Das schaffte Cerundolo nun mit einem 6:4, 1:6 und 6:4 gegen den US-Amerikaner Tommy Paul.

Für Cerundolo war es erst der zweite Titel seiner Karriere. Den ersten hatte er 2022 in Bastad geholt. Der 24-Jährige hatte am Samstag eine Doppel-Schicht zu bewältigen. Denn am Vormittag musste Cerundolo sein Halbfinale gegen Mackenzie McDonald beenden. Dafür benötigte er allerdings nur vier Punkte.

Den Doppel-Titel hatten sich die wiedererstarkten Kroaten Nikola Mektic und Mate Pavic gegen die French-Open-Champions Austin Krajicek und Ivan Dodig geholt.

Hier das Einzel-Tableau in Eastbourne