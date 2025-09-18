ATP: Eno Polo neuer CEO

Die ATP hat mit Eno Polo einen neuen Chief Executive Officer ernannt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.09.2025, 20:27 Uhr

© ATP Eno Polo

Polo verfüge über “umfangreiche globale Führungserfahrung in den Bereichen Sport, Mode und Konsumgüterindustrie”, so die Spielervereinigung der Herren in einer Mitteilung.

Von 2021 bis jetzt war Polo als Spielervertreter im Vorstand der ATP tätig, wodurch er ein tiefes Verständnis für die Abläufe und langfristigen strategischen Prioritäten der ATP erworben habe.

Als CEO folgt er auf Massimo Calvelli und soll die weltweiten Aktivitäten der ATP leiten und OneVision weiter vorantreiben. “Eno ist ein dynamischer und versierter Führungskraft, der sowohl die kommerzielle Landschaft als auch die Feinheiten des Profi-Tennis versteht”, so Andrea Gaudenzi, der ATP-Vorsitzende.

„Tennis befindet sich als globaler Sport und Wirtschaftszweig in einer Phase des Wandels. Die Chancen, die sich daraus ergeben, sind immens“, wird Eno Polo zitiert. „Da ich das Privileg hatte, eng mit Spielern und Turnieren zusammenzuarbeiten, weiß ich um die Kraft der Zusammenarbeit. Es ist mir eine Ehre, die Rolle des ATP-CEO zu übernehmen und die Organisation in ihrer nächsten Wachstumsphase mitzugestalten.“

Wie Kollege Gaudenzi war auch Eno Polo selbst auf der ATP-Tour aktiv. Während es Gaudenzi bis in die Weltspitze und auf Platz 18 im Ranking brachte, stand Polo “nur” auf Platz 574. Polo ist in Kenia aufgewachsen und vertrat auch das kenianische Davis-Cup-Team. Danach wechselte er in den Business-Bereich und hatte hier Führungsrollen unter anderem bei Nike und Juventus F.C. Havaianas inne.