ATP: „Erbt“ Zverev jetzt von Sinner die Nummer eins

Die dreimonatige Sperre von Jannik Sinner macht auch das Rennen um die Nummer eins in den ATP-Charts wieder spannend.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.02.2025, 14:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner könnte die ATP-Spitzenposition an Alexander Zverev verlieren

Wer Alexander Zverev kennt, der weiß: Geschenkt möchte Zverev nichts bekommen, auch nicht die Spitzenposition in der ATP-Weltrangliste. Aber was soll die deutsche Nummer eins machen? Jannik Sinner wird drei Monate lang fehlen. Und erster Verfolger ist nunmal Alexander Zverev. Da lohnt sich dann doch ein Blick auf die anstehenden Events auf der ATP-Tour. Und welche Optionen sich da auftun könnten.

Festzuhalten ist indes: So viele Punkte wird Jannik Sinner bis zur voraussichtlichen Rückkehr beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom gar nicht verlieren. Die 500 Zähler von Rotterdam fallen gleich Anfang nächster Woche raus. Und dann sind es nur noch die 1.000 Punkte für den Triumph in Miami, die Sinner mitführt. Das Halbfinale von Indian Wells wurde ja schon aufgrund der positiven Dopingtests nicht berücksichtigt.

Alles in allem stünde Sinner vor Rom bei 10.330 Punkten.

Zverev mit realistischen Chancen - Alcaraz nicht

Alexander Zverev geht allerdings auch nicht ganz unbeleckt in die kommenden Wochen. Zu verteidigen sind 400 Punkte für das Halbfinale in Miami, 200 für das Achtelfinale in Indian Wells und jeweils weitere 100 für die Auftritte in Monte-Carlo und Madrid 2024. Zieht man diese 800 Zähler vom aktuellen Punktestand ab, dann hält Zverev bei 7.335 Punkten. Und müsste also nicht ganz 3.000 Punkte in Rio de Janeiro, Acapulco, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, München und Madrid sammeln. Schwierig, aber nicht ausgeschlossen. Allerdings zählen nicht alle 500er-Ergebnisse auch für das Ranking.

Carlos Alcaraz, im vergangenen Jahr Champion in Indian Wells, steht „netto“ aktuell indes nur bei 6.110 Punkten. Und damit ohne realistische Chance, die Nummer eins der Welt schon vor den French Open 2025 zurückzuerobern.