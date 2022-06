ATP erlaubt Coaching während der Matches!

In der zweiten Hälfte der Saison 2022 wird es bei ATP-Turnieren möglich sein, dass die Spieler von ihren Trainern während eines Matches Tipps bekommen. Unter bestimmten Auflagen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.06.2022, 17:51 Uhr

© Getty Images Nein, so nah darf Apostolos Tsitsipas auch weiterhin nicht an Stefanos ran - während der Matches

Die Zeiten, in denen Apostolos Tsitsipas eine des Griechischen mächtige Aufseherin vor die Nase gesetzt wird wie in diesem Jahr bei den Australian Open, könnten bald vorbei sein. Damals hatte sich Daniil Medvedev über zu viele konstruktive Anregungen aus der Box seines Gegners Stefanos Tsitsipas beschwert. Genau das aber wird die ATP im zweiten Halbjahr 2022 bei ATP-Turnieren erlauben - zunächst einmal in einer Probephase.

Es darf dann also auch während der Matches gecoacht werden. Unter bestimmten Auflagen:

Der Coach muss sich an einem dafür vorgesehenen Sitzplatz befinden.

Das Coaching darf nicht während eines laufenden Ballwechsels stattfinden.

Verbal darf nur gecoacht werden, wenn sich der Schützling eines Trainers auf derselben Seite wie sein Betreuer befindet.

Non-verbale Signale dürfen allerdings immer ausgesandt werden.

Das Coaching muss sich auf kurze Anweisungen beschränken. Es darf keine Konversation mit dem betreffenden Spieler gehen.

Verlässt ein Spieler den Court, darf der Coach nicht mit ihm Kontakt aufnehmen.

Soweit die neuen Spielregeln. Die gleich einige spannenden Fragen aufwerfen:

Wer von den alteingesessenen Superstars wird davon überhaupt Gebrauch machen? Ist es etwa vorstellbar, dass Rafael Nadal, der sein gesamtes Tennisleben lang alles mit sich selbst ausgemacht hat, nun plötzlich Anweisungen von Carlos Moya erhält?

Was passiert, wenn die Situation derart eskaliert wie am Sonntag im Endspiel von HalleWestfalen, wo Gilles Cervara, der Coach von Daniil Medvedev, mitten im Match im Streit mit seinem Spieler den Court verlassen hat?

Und: Wie viel werden die Zuschauer vom Coaching mitbekommen? Denn die ATP setzt ja auf das „Off-Court Coaching“. Bei der WTA sind die verkabelten Trainer vor der Corona-Pandemie auf den Platz gelaufen. Und die Fans konnten den Anweisungen akustisch folgen.