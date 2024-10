tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

ATP Erste Bank Open: Jack Draper gewinnt zweiten Karrieretitel

Jack Draper hat im Endspiel der Erste Bank Open 2024 mit 6:4 und 7:5 gegen Karen Khachanov gewonnen. Für den 22-jährigen Engländer ist es der erste ATP-Tour-500-Titel und der zweite Karrieretitel insgesamt.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 27.10.2024, 16:33 Uhr

© Getty Images

Von Johanna Brauer aus der Stadthalle

Finaltag in der ausverkauften Wiener Stadthalle der Erste Bank Open 2024. Nachdem die Lokalmatadoren Erler und Miedler bereits im Doppel den zweiten Titelsieg in Wien feiern konnten, war es an der Zeit den Einzelchampion zu ermitteln. Karen Khachanov reiste mit dem Titel der Almaty-Open an, Draper mit dem Halbfinaleinzug der US-Open und der besten Ranglistenplatzierung seiner noch jungen Karriere. Völlig fit startete der amtierende Champion aus Stuttgart allerdings nicht in sein erstes ATP-Tour-500-Finale. Draper verletzte sich in Asien und erst letzte Woche erkrankte der 18. der Welt an einer Mandelentzündung, die nur mit Antibiotika zu bekämpfen war. Von den gesundheitlichen Problemen merkte man dem 22-jährigen Engländer heute glücklicherweise nichts an. (Zumindest nicht von außen).

Zuschauer fliegt raus

„Alles kommt mit einem guten Aufschlag und einem aggressiven Spiel“, sagte der 28-jährige Khachanov nach seinem gestrigen Halbfinalsieg gegen De Minaur. Mit eben dieser Strategie wolle der Russe auch gegen den Linkshänder Draper punkten. Allerdings traf diese aggressive Vorgehensweise auf eine hervorragende Defensive des jungen Engländers, der ab dem Break zur 2:1-Führung selbst immer offensiver agierte und vor allem mit seiner Vorhand das Spiel diktierte. Beim 4:2 für den amtierenden Champion aus Stuttgart kam es zu einer längeren Unterbrechung. Zwischenrufe hinderten Khachanov immer wieder beim Aufschlagen. Als auch nach mehrfachen Ermahnungen des Stuhlschiedsrichters Carlos Bernardes die störenden Zwischenrufe nicht stoppten, ließ der erfahrende Brasilianer die Unruhestifter kurzerhand rausschmeißen. Das spannende Finale konnte fortgesetzt werden. Ohne sich Re-breaken zu lassen spielte Draper den ersten Satz souverän zu Ende und schloss diesen mit 6:4 ab.

Zwei Comebacks im zweiten Satz

Zu Beginn des zweiten Satzes hatte Draper alle Antworten gegen den etwas schwächelnden Khachanov parat und sicherte sich nach einem erneuten Break die 4:0-Führung. Immer wieder punktete der Engländer mit seiner Rückhandumlaufenden Vorhand. Seiner ursprünglichen Strategie wieder folgend, Re-breakte Khachanov zum 2:4 und 4:4. Die angereisten Fans bekamen ein Finale auf extrem hohem Niveau zu sehen. Draper gelang nach fünf hintereinander verlorenen Spielen das Comeback, breakte zum 6:5 und servierte sich nach 1:35 Minuten verdientermaßen zu seinem ersten 500er-Titel.

