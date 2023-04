ATP Estoril: Casper Ruud folgt Miomir Kecmanovic ins Finale

Casper Ruud hat mit einem engen Dreisatzerfolg über Quentin Halys das Endspiel des ATP-250-Events von Estoril erreicht. In diesem geht es gegen Miomir Kecmanovic.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 08.04.2023, 20:12 Uhr

Casper Ruud steht in Estoril im Finale

Casper Ruud hat also die Rückkehr auf seinen Lieblingsuntergrund Sand gebraucht, um auf der ATP-Tour 2023 wieder zurück in die Spur zu finden. Der Norweger spielt beim ATP-250-Event von Estoril bislang ein konzentriertes Turnier und steht nach einem engen Dreisatzerfolg über den Franzosen Quentin Halys im Endspiel. Halys hatte Dominic Thiem im Viertelfinale überraschend in zwei Sätzen bezwungen.

Ruud tat sich gegen den aufschlagstarken Franzosen trotz gewonnenem Auftaktsatz schwer, ein frühes Break in Durchgang zwei genügte Halys, um das Match in einen Entscheidungssatz zu schicken. In diesem gab es keine Breaks, dafür zahlreiche brenzlige Situationen auf beiden Seiten. Ein Tiebreak war die logische Konsequenz. In diesem agierte Halys etwas zu fehleranfällig, von einem schnellen 1:4-Rückstand sollte sich der Franzose nicht mehr erholen.

Im Endspiel geht es für den topgesetzten Casper Ruud nun gegen Miomir Kecmanovic, der sich in Estoril bislang in beeindruckender Verfassung präsentiert. Auch im Halbfinale ließ der Serbe überhaupt nichts anbrennen und löste sicher sein Ticket fürs Finale.