ATP Estoril: Casper Ruud holt zehnten Karriere-Titel

Casper Ruud hat mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Miomir Kecmanovic den isngesamt zehnten Titel seiner Karriere geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.04.2023, 18:52 Uhr

© Getty Images Casper Ruud ist als Turniersieger nun zweistellig

Die Tennissaison 2023 ist bis zum ATP-Tour-250-Turnier in Estoril nicht nach dem Wunsch von Casper Ruud gelaufen. Mit dem 6:2 und 7:6 (3) gege Miomir Kecmanovic hat der Norweger nun aber auch in diesem Jahr als Turniersieger angeschrieben. Und ist damit als Titelträger zweistellig. Der bis heute letzte Erfolg bei einem ATP-Event von Ruud datiert aus dem vergangenen Sommer, als er in Gstaad mit einem Finalsieg gegen Matteo Berrettini seinen Titel verteidigen konnte.

Der Weg zum Sieg in Portugal war keineswegs einfach: Nach einem Freilos musste Ruud gegen Lokalmatador Joao Sousa über drei Sätze gehen, in der Vorschlussrunde hatte er mit Thiem-Bezwinger Quentin Halys ganz viel Mühe, gewann erst im Tiebreak des dritten Satzes. In solche Kalamitäten kam Casper Ruud gegen Miomir Kecmanovic dann aber nicht mehr. Nach einer Spielzeit von 1:48 Stunden stand der Sieg der Nummer eins des Turniers fest.

Für beide Spieler geht es nun gleich weiter nach Monte-Carlo: Kecmanovic trifft dabei in Runde eins auf den an Position 16 gesetzten Lorenzo Musetti. Ruud wartet auf den Sieger der Partie zwischen Botic van de Zandschulp und Marton Fucsovics. Kecmanovic muss zunächst in Estoril aber noch das Doppelfinale an der Seite von Nikola Cacic bestreiten.

