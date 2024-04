ATP Estoril: Dominic Thiem bezwingt Maximilian Marterer

Dominic Thiem hat sein Erstrundenmatch beim ATP-250er-Turnier in Estoril gegen Maximilian Marterer 6:1, 6:7(3), 6:4 gewonnen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 01.04.2024, 17:48 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem kämpfte sich gegen Maximilian Marterer zum Sieg.

Für Dominic Thiem hätte der Beginn kaum besser laufen können. Trotz dreier Breakbälle gegen sich führte der ehemalige Top10-Spieler schnell mit 4:0, da Maximilian Marterer zu Beginn des Matches zu viele Fehler produzierte. Dominic Thiem beschränkte sich auf Sicherheit. Da sich auch nachfolgend nichts an dieser Lage änderte, konnte Dominic Thiem eine ungefährdete Satzführung festmachen.

Im zweiten Durchgang führte dann ein Doppelfehler bei Breakball Marterer zur Führung des 28-Jährigen. Dominic Thiem hielt den Anschluss gegen einen nun besser agierenden Gegner und konnte nach guter Defensivleistung gegen den aufgerückten Gegner eine Breakchance zum Ausgleich verwerten.

Tiebreak im zweiten Satz Thiems Schwächephase

Im nachfolgenden Aufschlagspiel entschied Dominic Thiem nach einer langen Rallye das Spiel für sich und ging wieder in Führung. Der anschließende Tiebreak war dann jedoch zu fehlerhaft von Dominic Thiem, sodass der dritte Satz eine Entscheidung bringen musste. Diesen führte der Österreicher nach kurzer Schwächephase von Marterer mit Break vor an, nachdem bereits in den ersten beiden Spielen beide Kontrahenten die Aufschlagspiele austauschten.

Dominic Thiem ließ sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen und siegte nach 2:17 Stunden mit dem dritten Matchball. In der zweiten Runde wartet auf Dominic Thiem Richard Gasquet, der als Lucky Loser den an Position vier gesetzten Alejandro Davidovich Fokina vertreten wird, der in der ersten Runde auf Grund seiner Setzung ein Freilos zugesprochen bekommen hätte.

