ATP Estoril: Dominic Thiem eröffnet gegen Maximilian Marterer

Dominic Thiem bekommt es zum Auftakt des ATP-250-Turniers in Estoril mit Maximilian Marterer zu tun.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.03.2024, 16:38 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA pictures Dominic Thiem schlägt in der kommenden Woche in Estoril auf

Dominic Thiem startet in der kommenden Woche beim ATP-250-Turnier in Estoril in die europäische Sandplatzsaison 2024. Zum Auftakt trifft der ehemalige Weltranglistendritte an der portugiesischen Riviera auf den Deutschen Maximilian Marterer. Das ergab die am Samstag durchgeführte Auslosung.

Sollte Thiem seine Auftakthürde nehmen, bekäme er es im Achtelfinale mit der Nummer vier des Turniers, Alejandro Davidovich Fokina, zu tun. Potentielle Viertelfinalgegner des Österreichers sind Miomir Kecmanovic, Roberto Bautista Agut und Daniel Altmaier. Angeführt wird das Feld in Estoril unterdessen vom zweifachen French-Open-Finalisten Casper Ruud.

Thiem 2023 im Estoril-Viertelfinale

Im Vorjahr erreichte Thiem in Estoril nach Siegen über Sebastian Ofner und Ben Shelton das Viertelfinale. In diesem war er gegen den Franzosen Quentin Halys chancenlos. Im Jahr 2024 läuft es für den 30-Jährigen noch nicht nach Wunsch, zuletzt schied Thiem auf Challenger-Ebene zweimal früh aus.

Zudem hat Thiem wieder mit Problemen am rechten Handgelenk zu kämpfen. Einem Auftritt in Estoril dürfte dennoch nichts im Wege stehen: Der US-Open-Sieger von 2020, der in der Weltrangliste mittlerweile nur mehr auf Position 90 liegt, bereitet sich vor Ort bereits auf das Turnier vor.

Ebenfalls in Estoril am Start ist Österreichs Nummer drei, Jurij Rodionov. Der 24-Jährige eröffnet gegen Cristian Garin und könnte danach auf Arthur Fils treffen. Dem Deutschen Dominik Koepfer, der sich zum Auftakt mit einem Qualifikanten misst, droht indes ein Viertelfinalduell mit dem an Position zwei gesetzten Hubert Hurkacz.