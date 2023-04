ATP Estoril: Dominic Thiem in Runde 1 gegen Sebastian Ofner!

Auslosungs-Hammer bei den Estoril Open - zumindest aus österreichischer Sicht: Denn hier trifft Dominic Thiem (ATP-Nr. 106) in Runde 1 auf Landsmann Sebastian Ofner (ATP-Nr. 137)!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.04.2023, 21:19 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Das ergab die Auslosung am Samstag - bzw. Sonntagabend. Denn Dominic Thiem hatte einen Qualifikanten gezogen, die Qualifikation war jedoch noch in vollem Gange. Und Sebastian Ofner mittendrin. Der 26-Jährige setzte sich schließlich am späten Sonntagnachmittag nach hartem Kampf mit 6:7 (6), 7:6 (5) und 6:3 gegen Frederico Ferreira Silva durch.

Am Abend dann wurden die Qualifikanten zugelost - und Ofner eben Dominic Thiem!

Es wird die dritte Begegnung der beiden auf ATP-Ebene. Die bisherigen beiden, 2019 und 2022 jeweils beim Generali Open in Kitzbühel, hatte Thiem für sich entschieden - 2019 mit 6:3, 6:2, 2022 mit 6:2, 3:6 und 6:3.

Ofner im Race 2023 vor Thiem

Die Vorzeichen stehen jedoch kritisch für Thiem: Er feierte erst einen Sieg in 2023, steht im Jahres-Race nur auf Rang 519. Im Gegensatz zu Ofner, der bereits zwei Finals auf der Challenger-Tour erreichte (Antalya und Zadar) und im Race auf Rang 79 notiert ist.

Der Sieger der Partie trifft auf den Gewinner des Duells zwischen Ben Shelton und Constant Lestienne.

Auch Jurij Rodionov steht im Hauptfeld

Thiem und Ofner sind jedoch nicht die einzigen beiden ÖTV-Vertreter im Draw: Auch Jurij Rodionov hat es - als letzter Spieler auf direktem Wege - reingeschafft, trifft in Runde 1 auf Albert Ramos-Vinolas.

Topgesetzt in Portugal ist Casper Ruud vor Hubert Hurkacz - beide haben zum Auftakt ein Freilos.

Thiem im Doppel schon am Montag

Dominic Thiem ist übrigens bereits am Montag im Einsatz - allerdings nur im Doppel. An der Seite von Lokalmatador Joao Sousa trifft er ab 15 Uhr MEZ auf Ben Shelton/Duarte Vale.

Auch Philipp Oswald (mit Robin Haase, gegen die topgesetzten Andreas Mies/Hugo Nys) und Sam Weissborn (mit Romain Arneodo, gegen Nuno Borges/Francisco Cabral) sind am Start.

