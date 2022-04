ATP Estoril: Dominic Thiem mit machbarem Auftaktlos, mögliches Duell mit Sebastian Korda

Dominic Thiem wagt beim ATP-250-Event von Estoril einen weiteren Anlauf, sein erstes Match seit der Rückkehr auf die ATP-Tour zu gewinnen. Der Österreicher trifft in Portugal zum Auftakt auf den Franzosen Benjamin Bonzi, in Runde zwei könnte Sebastian Korda warten.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 23.04.2022, 20:09 Uhr

Dominic Thiem wird kommende Woche beim ATP-250-Event von Estoril aufschlagen

Erneut hat es Dominic Thiem mit Blick auf die Auslosung nicht unbedingt schlecht erwischt. Wie schon in Belgrad geht es für den Rückkehrer zum Auftakt gegen keinen topgesetzten Spieler, mit Benjamin Bonzi wartet in Portugal ein Mann, gegen den sich der Österreicher durchaus berechtigte Hoffnungen auf den ersten Matchsieg seit seiner mehrmonatigen Verletzungspause machen darf.

In Belgrad zuletzt unterlag Thiem bei seinem ersten Match auf der ATP-Tour seit knapp zehn Monaten dem Australier John Millman in drei Sätzen, Benjamin Bonzi hingegen erreichte zuletzt in Monte Carlo das Hauptfeld. Als Lucky Loser, wohlgemerkt. In der Weltrangliste ist Thiem zwar derzeit noch fünf Plätze vor dem Franzosen zu finden - dem ehemaligen Weltranglistendritten droht in den kommenden Wochen jedoch ein deutlicher Rückfall.

Thiem mit möglichem Viertelfinalduell mit Auger-Aliassime

Dem würde ein gutes Abschneiden in Estoril freilich entgegenwirken. In Runde zwei könnte es Thiem im Fall eines siegreichen Auftakts mit dem US-Amerikaner Sebastian Korda zu tun bekommen. Dieser hatte erst vor wenigen Tagen Carlos Alcaraz besiegt. Möglicher Viertelfinalgegner Thiems wäre indes die Nummer eins des Turniers, Felix Auger-Aliassime. Der Kanadier konnte seine Fans auf Sand zuletzt jedoch selten zum Jauchzen bringen.

Gelingt dem Niederösterreicher in Estoril also ein Traumlauf, so könnte es im Halbfinale gegen den Monte-Carlo-Finalisten Alejandro Davidovich-Fokina gehen. Auf der anderen Hälfte des Tableaus sind Diego Schwartzman und Marin Cilic gemäß Setzliste die wahrscheinlichsten Halbfinalisten.

Hier geht´s zum Draw von Estoril!