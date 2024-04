ATP Estoril: Monfils kann drei Matchbälle nicht nutzen

Mit Gael Monfils auf dem Platz ist weiter für beste Unterhaltung gesorgt. Auch im Achtelfinale von Estoril. Dort musste sich der Franzose allerdings trotz drei eigenen Matchbällen dem Ungarn Martin Fuscovics mit 6:1, 1:6 und 5:7 geschlagen geben.

Nicht nur im Fußball versprühen Flutlichtspiele eine ganz besondere Atmosphäre. Auch im Tennis haben diese Begegnungen oft das gewisse Etwas. Besonders auf Sand. Zugegeben: So wie jetzt Anfang April ist dann oft noch recht frisch, so dass sich die Zuschauer ihre Kapuzzen-Pullover tief ins Gesicht ziehen. So auch beim Match zwischen Gael Monfils und Martin Fuscovics in Estoril.

Nach zwei Sätzen, in denen jeweils der andere der klar dominierende Spieler war, gingen Monfils und Fuscovics in Satz drei – und dieser war äußert umkämpft. Beim Stand von 5:4 aus seiner Sicht hatte Monfils drei MAtchbälle, wehrte dieser aber mit teilweisen spektakulären Winnern ab. Unter anderem mit einer eingesprungenen Vorhand longline.

Monfils kann drei Matchbälle nicht nutzen

Danach breakte er den Franzosen und holte sich seinerseits Matchbälle. Die ersten beiden konnte Monfils auch noch abwehren, doch den dritten nutzte der Ungarn dank eines Rückhandfehlers von Monfils. Am Ende hieß es 6:1, 1:6 und 7:5 für Martin Fuscovics.

In Estoril wird also keine weitere Monfils-Show geben. Aber wird sind sicher: Bleibt Monfils verletzungsfrei wird es noch einige spektakuläre Auftritte des Franzosen geben. Mit oder ohne Flutlicht.

