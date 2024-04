ATP Estoril: Pedro Martinez ringt Casper Ruud nieder, im Endspiel gegen Hubert Hurkacz

Die Nummer eins beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Estoril, Casper Ruud, musste sich im Semfinale Pedro Martinez in drei Sätzen geschlagen geben. Der Spanier trifft im Endspiel auf den Polen Hubert Hurkacz.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.04.2024, 22:03 Uhr

© Getty Images Casper Ruud musste sich im Halbfinale des ATP-World-Tour-Events in Estoril dem Spanier Pedro Martinez geschlagen geben

3:07 Stunden lang kämpften Casper Ruud und Pedro Martinez um den Einzug ins Finale des ATP-World-Tour-250-Turniers in Estoril. Am Ende durfte sich der 26-jährige Spanier über einen hart erarbeiteten 6:4,-4:6,-6:4-Erfolg über die aktuelle Nummer acht des ATP-Rankings freuen. Der Norweger war in dieser Saison bereits in zwei Endspielen gestanden - jeweils auf Hartplatz in Los Cabos und Acapulco. Ein Turniersieg war dem zweifachen Roland-Garros-Finalisten aus Oslo heuer noch nicht gelungen.

Im Entscheidungssatz führte Martinez, der am heutigen Tag durch ausgesprochen präzises und angriffslustiges Sandplatz-Tennis auffiel, bereits mit 5:1, musste Ruud allerdings noch auf 5:4 herankommen lassen. Beim Stand von 2:5 aus der Sicht Ruuds wehrte dieser zunächst zwei Matchbälle des Iberers ab, bevor er per Break auf 3:5 verkürzen konnte. Das nötige zweite Break gelang dem Nordländer bei 4:5 dann allerdings nicht mehr, Martinez servierte zu 30 aus.

Überraschungsmann im Endspiel gegen Hurkacz

2021 hatte der Mann aus der Region Valencia im Endspiel der Generali Open in Kitzbühel noch gegen Ruud in drei Sätzen verloren. 2022 gelang Martinez dann der bisher einzige Turniersieg beim Sandplatz-Turnier in Santiago de Chile. Es war im Übrigen auch der erste Triumph des Südeuropäers über einen Top-10-Spieler.

Zuvor hatte Hubert Hurkacz, die Nummer zwei des renommierten Sandplatz-Events in Portugal, den Chilenen Cristian Garin mit 6:3, 3:6, 6:3 bezwungen und damit seiner erste Endspiel-Teilnahme in der Saison 2024 fixiert. Für den 27-jährigen Polen ist es das erste Final auf sandigem Geläuf, den letzten Turniersieg fuhr der aufschlagstarke Mann aus Wroclaw beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai ein, als er im Endspiel den Russen Andrey Rublev in drei engen Sätzen übertreffen konnte.

