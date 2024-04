ATP Estoril: Thiem verletzungsfrei im Angriffsmodus

Nach seinem Auftakterfolg beim ATP-250-Turnier in Estoril gegen den deutschen Davis-Cup-Spieler Maximilian Marterer blickt Dominic Thiem optimistisch nach vorne. Dabei findet der Niederösterreicher Vergleiche mit früher nicht zielführend.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 02.04.2024, 23:25 Uhr

© Getty Images Mit Optimismus geht Dominic Thiem in das weitere Turnier von Estoril.

Über den Kampf spielte sich Dominic Thiem bei seiner Erstrundenpartie im portugiesischen Estoril gegen den Franken Maximilian Marterer ins Match und zeigte sich nach dem Rückschlag im Tiebreak des zweiten Durchgangs nervenstark, um in drei Sätzen die Oberhand zu behalten.

Vor seiner Zweitrunden-Begegnung gegen den französischen Altmeister Richard Gasquet, der als „Very Lucky Loser“ aufgrund der Absage des an Nr. 4 gesetzten Alejandro Davidovich Fokina dessen Freilos übernehmen durfte, gibt der Lichtenwörther nach den Belastungen des Dreisatz-Matches bzgl. seines Handgelenks grünes Licht: „Ich bin nicht mehr verletzt. Ich habe die letzten beiden Wochen etwas weniger hart trainiert. Ich bin also komplett bereit für das Turnier in Estoril und wir werden sehen, was passiert.“

Angesprochen auf seine früheren Erfolge, die in seinem letzten Titel auf der Tour beim Grand-Slam-Triumph in New York gipfelten, kommentierte der 30-jährige: „Es ist eine andere Galaxie. Es sind viele verschiedene Dinge. Ich hatte etwas mehr Kraft, mehr Selbstvertrauen. Ich habe einfach besseres Tennis gespielt, es war flüssiger. Es gibt viele Unterschiede, aber ich habe aufgehört, mich mit dem Spieler zu vergleichen, der ich vorher war. Es ist sinnlos und ich versuche, in meiner aktuellen Situation mein Bestes zu geben."

Rodionov muss heute nachsitzen

Seinen spielfreien Tag in Estoril konnte der ehemalige Weltranglistendritte am Dienstag optimal nutzen. Bei ungemütlichem Wetter spulte der Davis-Cup-Spieler sein Trainingsprogramm komplett ab, während der Regen das Spielprogramm kräftig durcheinanderwirbelte und fast alle Matches abgesagt werden mussten. Sein Achtelfinale gegen Gasquet wird Thiem somit frühestens am Donnerstag bestreiten. Bereits heute als zweites Match nach 13 Uhr MESZ wird Jurij Rodionov sein abgebrochenes Erstrunden-Match gegen den Chilenen Cristian Garin beim Stand von 6:7 (3), 5:4, 30:30 bei Aufschlag seines Gegners fortsetzen.

Ofner und ÖTV-Top-Doppel starten in Marrakesch

Nach seinem wenig geglückten Sand-Ausflug nach Südamerika im Frühjahr startet Sebastian Ofner in Marrakesch seinen nächsten Anlauf auf der roten Asche. Nach einem Freilos als Nr. 2 der Setzliste startet die österreichische Nr. 1 am Donnerstag gegen Aleksandar Vukic aus Australien in den Einzel-Wettbewerb. Im Doppel durfte der Weltranglisten-47. bereits heute ran. Im rein österreichischen Duell unterlag der Grazer an der Seite von Philipp Oswald dem ÖTV-Top-Duo Lucas Miedler und Alexander Erler mit 3:6, 6:7 (4).

