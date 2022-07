ATP: Europäischer Sandplatz-Sommer - noch einmal auf die rote Asche

Das kommende Monat bringt den europäischen Tennisfans nocheinmal richtig viel Freude. Der Sandplatz-Sommer beginnt diese Woche in Bastad und endet schließlich mit den Turnieren in Kitzbühel und Umag.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 10.07.2022, 22:13 Uhr

© GEPA pictures Casper Ruud rundete im Vorjahr den Sandplatz-Hattrick in Kitzbühel ab

Auch wenn Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios den kurzen Sommer-Swing auf den europäischen Sandplatz-Böden entbehrlich findet, haben gerade Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz richtig Grund zur Freude. In den kommenden 21 Tagen werden alle Kräfte gebündelt und jeder Court mit roter Asche nochmal richtig durchgewühlt - Spitzentennis ist bis Ende Juli also absolut garantiert.

Los geht's traditionell im schwedischen Bastad, wo der US-Open-Champion von 2020, Dominic Thiem, seinen nächsten Comeback-Versuch auf der regulären ATP-Tour absolvieren wird. Eröffnen wird der Österreicher, wie bereits berichtet, gegen den Finnen Emil Ruusuvuori. Sollte der Lichtenwörther siegreich bleiben, könnte im Achtelfinale der Spanier Roberto Bautista Agut warten. Topgesetzt im hohen Norden ist Casper Ruud, der das Turnier im Vorjahr gewinnen konnte.

Erneuter Hattrick für Ruud?

Apropos Ruud: Der Norweger hat mit Sicherheit ein Auge auf eine Wiederholung seines lupenreinen Hattricks aus dem Vorjahr geworfen, als er direkt hintereinander die Turniere in Bastad, Gstaad und Kitzbühel für sich entscheiden konnte. Bei all diesen Events hat der Paris-Finalist auch in dieser Saison genannt. Die ATP-World-Tour-500-Veranstaltung in Hamburg lässt die aktuelle Nummer sechs des ATP-Rankings links liegen, was jedoch nicht bedeutet, dass am Rothenbaum nicht dennoch genügend Topspieler am Start sind.

Neben Carlos Alcaraz und Andrey Rublev werden auch Jannik Sinner und Diego Schwatzman in der Hansestadt aufschlagen. Einen richtig feinen Abschluss findet die Sandplatz-Saison dann im Monaco der Alpen - sprich in Kitzbühel. Außer Ruud haben in Tirol auch Matteo Berrettini, Gael Monfils und selbstverständlich Lokalmatador Thiem genannt. Alcaraz und Sinner statten hingegen Umag und damit dem kroatischen Istrien einen Besuch ab. Mit dem 1. August sattelt der ATP-Tross dann endültig auf die US-amerikanischen Hartplätze um.

